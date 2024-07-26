Не S.T.A.L.K.E.R. 2, но близко: VR-экшен Into the Radius 2 уже доступен в Steam

Для поклонников постапокалиптических приключений в Зоне новости последних дней оказались смешанными. С одной стороны, долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз перенесли, что, несомненно, огорчило многих фанатов. Однако есть и хорошая новость: в то время как ожидание продолжения легендарной серии затягивается, на сцену выходит достойная альтернатива — состоялся релиз Into the Radius 2, продолжения популярной VR-игры в схожем сеттинге.

Into the Radius 2 предлагает погрузиться в атмосферу постсоветской Зоны с помощью технологий виртуальной реальности. Разработчики не только сохранили дух оригинала, но и значительно расширили игровой опыт, что может хотя бы частично утолить жажду приключений для тех, кто с нетерпением ждёт новый S.T.A.L.K.E.R.

Действие сиквела разворачивается в загадочной Печорской аномалии — территории с сюрреалистичными пейзажами, напоминающими знаменитую Зону. Здесь игрокам предстоит взять на себя роль Исследователя, работающего на Объединённые нации Особого комитета Печорска.

Среди ключевых особенностей Into the Radius 2 выделяются:

Кооперативный режим, позволяющий исследовать Радиус вдвоём в раннем доступе. Разработчики обещают увеличить количество игроков до четырёх при полноценном релизе.

Система артефактов, открывающая новые способности и умения. Некоторые из них также могут стать ценным товаром для обмена.

Детально проработанная система оружия с возможностью кастомизации. Игроки смогут модифицировать стволы, устанавливая различные обвесы, прицелы и приклады. Однако оружие требует ухода — без должного обслуживания оно может подвести в критический момент.

Наличие базы, где можно заниматься крафтом, торговлей и планированием следующих вылазок.

Несмотря на то, что игра пока доступна только в Steam и только на английском языке, она уже успела завоевать симпатии игроков. Первые пользовательские оценки находятся на уровне 79%, что свидетельствует о тёплом приёме сиквела.