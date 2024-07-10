Печорская зона вновь зовёт искателей приключений: в этом месяце стартует ранний доступ к Into the Radius 2

Шутер с элементами хоррора и выживания, который можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе до 4 игроков.

Игра славится реалистичной баллистикой и управлением оружия. Каждое ружьё или пистолет обладает уникальными характеристиками и ощущениями от стрельбы. Есть как классические образцы, так и современные — все их можно тюнинговать при помощи различных прикладов, прицелов и дополнительных модулей в соответствии с предпочтениями игрока.

Действие происходит в постапокалиптическом мире под названием Зона — мрачном и опасном месте, где обитают чудовища, а сама местность изобилует смертельными аномалиями. Главная цель игроков — выжить, собирая припасы и сражаясь с врагами.

Укрытием от хаоса Зоны служит база выживших. Там можно не только отдохнуть в безопасности, но и заниматься крафтом, торговлей, планированием следующих вылазок. Все найденные ресурсы пригодятся для изготовления жизненно необходимых инструментов и предметов.

Исследуя территорию, стоит быть предельно осторожным: здесь полно аномалий, часть из которых опасна для жизни. Они могут нанести урон здоровью либо создать непреодолимое препятствие на пути. Чтобы выбраться живыми, придётся применять весь арсенал полезных гаджетов и обходить эпицентры этих смертоносных зон.