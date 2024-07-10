Печорская зона вновь зовёт искателей приключений: в этом месяце стартует ранний доступ к Into the Radius 2

Эстонская студия CM Games готовится к запуску раннего доступа продолжения VR-шутера на выживание Into the Radius. Вторая часть этой серии появится в Steam 24 июля по цене 39,99 долларов. Примечательно, что разработчики решили не менять стоимость игры даже после её полноценного релиза.
Into the Radius 2 погружает игроков в мрачный мир Печорской аномалии, где реальность причудливо переплетается с сюрреалистическими пейзажами и смертоносными явлениями. В отличие от первой части, теперь у геймеров появится возможность исследовать этот загадочный мир не только в одиночку, но и в компании до трёх друзей.
Особое внимание разработчики уделили оружейной системе. Каждый ствол в игре ведёт себя по-своему, а игроки смогут настраивать оружие под свой стиль игры. При этом важно не забывать о регулярном обслуживании своего арсенала. Чистка и уход за оружием — не просто формальность, а необходимость, которая поможет оружию работать как надо в непростых условиях аномальной зоны.
Сбор артефактов по-прежнему остаётся одной из главных задач игры. Эти загадочные предметы не только наделят персонажа новыми умениями, но и станут источником дохода. Вырученные средства, в свою очередь, можно будет потратить на покупку снаряжения и различные улучшения. Таким образом, игра создаёт интересный цикл: чем больше артефактов соберёт игрок, тем лучше он сможет подготовиться к новым вылазкам в Зону.
Однако не стоит забывать об опасностях, которые по-прежнему поджидают неосторожных сталкеров на каждом шагу. Аномалии в игре разнообразны: одни могут нанести серьёзный урон здоровью, другие — преградить путь. Чтобы выжить в негостеприимном мире Радиуса, игрокам придётся с умом использовать все доступные инструменты и постоянно быть начеку.
В целом, Into the Radius 2 обещает стать достойным продолжением первой части. Игра предложит как уже знакомые, так и совершенно новые элементы геймплея, сохранив при этом уникальную атмосферу серии.
Посмотрел трейлер, подумал что то интересное потом прочитал про VR и интерес сразу пропал, а выглядит конечно атмосферно.
надеется выпустить свой продукт раньше, чем "Сталкер - Тени Чернобыля"