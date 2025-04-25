Убийца сохранений: в Into the Radius 2 завезли большое обновление с новой локацией и переделанной системой экипировки

Разработчики Into the Radius 2 выпустили большое обновление для своей игры. В нём добавили новую локацию и кучу оружия с обвесами, а также полностью переделанную систему экипировки. Правда, есть один нюанс — со старыми сохранениями оно не дружит.
Важно знать перед установкой
Для начала, придётся начать новую игру — со старыми сохранениями обновление не работает. Ну разве что бета-тестерам повезло, они могут перенести прогресс из Беты 2 и 3 (но не из первой).
При первом запуске можете заметить странность — игра будет компилировать шейдеры, но в шлеме вы ничего не увидите. Не переживайте, это нормально — процесс просто не отображается в интерфейсе.
Известные баги (разработчики в курсе)
- Передние рукоятки могут взять и перестать работать после загрузки или перехода между локациями. Решение простое — снимите их и прикрепите заново.
- Прицельная сетка внутри увеличителя прицела появилась по ошибке, её уберут в следующем патче.
- В кооперативе может быть такое, что вы продолжите слышать микрофон хоста даже после перехода в другую локацию. Временный фикс — полностью отключите голосовой чат в настройках или отключите микрофон товарища через меню паузы на вкладке «Команда».
Что нового и интересного
Переработка тела игрока
- Теперь можно выбрать, как будет вести себя тело при наклоне головы — добавили стиль из первой части Into the Radius. Настройку переместили из «Геймплея» в «Управление» и переименовали в «Вид тела».
- По умолчанию персонаж немного ниже, а руки чуть меньше. Подправили положение камеры и улучшили механику хвата — карабкаться стало немного удобнее. Физическое приседание тоже доработали — можно присесть гораздо ниже и даже лечь на землю. А чтобы вы не слепли от собственного тела при приседании, оно становится полупрозрачным.
Кастомизация снаряжения
Тут, пожалуй, самые интересные изменения. Система размещения оружия и предметов полностью переделана. Так что отныне можно не просто брать готовые разгрузки, а перенастраивать их под себя или вообще собирать с нуля. Вы сами решаете, какие подсумки и кобуры нужны, где и под каким углом их разместить.
Все предметы получили новые параметры вместимости, и на вашу общую нагрузку влияют только очки снаряжения шлема, разгрузки/жилета, рюкзака и оружия в руках. Ну и приспособления на них тоже. Суть проста: чем тяжелее это всё, тем медленнее вы двигаетесь. При этом неважно, сколько барахла у вас в рюкзаке — главное, сколько весит само снаряжение.
Новые стволы и обвесы
Добавили несколько новых пушек с вариациями:
- Пистолет Fort-17;
- Снайперская винтовка СВД с глушителем;
- Винтовка G36 с набором уникальных приспособлений (дульный тормоз, планка, рукоятка с прицелом и т.д.).
Кстати, передние рукоятки теперь отдельные приспособления. Есть два типа — вертикальные и наклонные, каждая в трёх цветах. Ещё добавили планку с креплением «ласточкин хвост», подъёмную планку (чтобы ставить прицелы повыше) и увеличитель прицела, который подходит к разным типам прицелов.
Новая локация — «Окрестности Печорска»
Наконец-то новая территория для исследования. Это позднеигровая локация, так что будет сложнее предыдущих. Короче говоря, прежде чем туда соваться, лучше хорошенько подготовиться. Доступ к этой локации открывается через миссию «Доставка искажённого образца».
Переработка прогрессии и баланса
- Прогрессия полностью переделана. Миссии, добыча, враги, аномалии, доступ к оружию — всё подкорректировали, чтобы обеспечить плавную кривую сложности с учётом новой большой локации.
- Максимальный уровень безопасности теперь 4, и некоторое снаряжение и оружие станут доступны только после его достижения. С появлением новой сложной локации, «Лес» стал менее опасным, как изначально и планировалось — врагов там сейчас меньше.
- Аномалии во всех локациях Радиуса переработаны — какие-то скопления убрали, другие изменили, добавили новые варианты. То же самое с врагами — их расположение полностью пересмотрели.
- Добычу тоже переделали. Теперь распределение между локациями более чёткое. А ещё стало меньше контейнеров, но больше добычи в естественной среде — то есть валяющейся где попало.
Новые монстры и улучшения старых
- Появился новый вариант Фрагмента — с взрывным ядром, и новая версия Крипа — охотник. Мимики с дробовиками теперь действуют ближе к вам, стреляя и перезаряжаясь на ходу.
- Внешний вид Мимиков сделали более зловещим — убрали светящиеся челюсти и изменили эффекты смерти. В природных локациях добавили новую вариацию аномалии Ёж. А зоны искажения теперь менее яркие и более зловещие.
Голосовой чат по близости и визуальные улучшения
- В кооперативе появился голосовой чат по близости. Правда, это бета-версия, так что может работать с багами.
- Ну и в довершение всего улучшили атмосферу смены дня и ночи: общую палитру, небо, туман, добавили новые деревья. А в локации Печорской аномалии появились новые пепельные структуры.
Также игра получила множество мелких исправлений, со всем списком можно ознакомиться тут.
Надо глянуть... то давно уже вр не включал
Жду порт на квест // Андрюха Быков
Ещё один показатель наплевательства игроделов на клиентоориентированность Я бы ещё понял, если бы игра была в т.н. раннем доступе и не доделана.
Она в раннем доступе если что. И разрабы предупреждали о том что выйпы будут. Я лично потерял весь свой склад с артефактами и амуницией, но я знал на что и шел.