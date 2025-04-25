Убийца сохранений: в Into the Radius 2 завезли большое обновление с новой локацией и переделанной системой экипировки

Разработчики Into the Radius 2 выпустили большое обновление для своей игры. В нём добавили новую локацию и кучу оружия с обвесами, а также полностью переделанную систему экипировки. Правда, есть один нюанс — со старыми сохранениями оно не дружит.

Важно знать перед установкой

Для начала, придётся начать новую игру — со старыми сохранениями обновление не работает. Ну разве что бета-тестерам повезло, они могут перенести прогресс из Беты 2 и 3 (но не из первой).

При первом запуске можете заметить странность — игра будет компилировать шейдеры, но в шлеме вы ничего не увидите. Не переживайте, это нормально — процесс просто не отображается в интерфейсе.

Известные баги (разработчики в курсе)

Передние рукоятки могут взять и перестать работать после загрузки или перехода между локациями. Решение простое — снимите их и прикрепите заново.

Прицельная сетка внутри увеличителя прицела появилась по ошибке, её уберут в следующем патче.

В кооперативе может быть такое, что вы продолжите слышать микрофон хоста даже после перехода в другую локацию. Временный фикс — полностью отключите голосовой чат в настройках или отключите микрофон товарища через меню паузы на вкладке «Команда».

Что нового и интересного

Переработка тела игрока

Теперь можно выбрать, как будет вести себя тело при наклоне головы — добавили стиль из первой части Into the Radius. Настройку переместили из «Геймплея» в «Управление» и переименовали в «Вид тела».

По умолчанию персонаж немного ниже, а руки чуть меньше. Подправили положение камеры и улучшили механику хвата — карабкаться стало немного удобнее. Физическое приседание тоже доработали — можно присесть гораздо ниже и даже лечь на землю. А чтобы вы не слепли от собственного тела при приседании, оно становится полупрозрачным.

Кастомизация снаряжения

Тут, пожалуй, самые интересные изменения. Система размещения оружия и предметов полностью переделана. Так что отныне можно не просто брать готовые разгрузки, а перенастраивать их под себя или вообще собирать с нуля. Вы сами решаете, какие подсумки и кобуры нужны, где и под каким углом их разместить.

Все предметы получили новые параметры вместимости, и на вашу общую нагрузку влияют только очки снаряжения шлема, разгрузки/жилета, рюкзака и оружия в руках. Ну и приспособления на них тоже. Суть проста: чем тяжелее это всё, тем медленнее вы двигаетесь. При этом неважно, сколько барахла у вас в рюкзаке — главное, сколько весит само снаряжение.

Новые стволы и обвесы

Добавили несколько новых пушек с вариациями:

Пистолет Fort-17;

Снайперская винтовка СВД с глушителем;

Винтовка G36 с набором уникальных приспособлений (дульный тормоз, планка, рукоятка с прицелом и т.д.).

Кстати, передние рукоятки теперь отдельные приспособления. Есть два типа — вертикальные и наклонные, каждая в трёх цветах. Ещё добавили планку с креплением «ласточкин хвост», подъёмную планку (чтобы ставить прицелы повыше) и увеличитель прицела, который подходит к разным типам прицелов.

Новая локация — «Окрестности Печорска»

Наконец-то новая территория для исследования. Это позднеигровая локация, так что будет сложнее предыдущих. Короче говоря, прежде чем туда соваться, лучше хорошенько подготовиться. Доступ к этой локации открывается через миссию «Доставка искажённого образца».

Переработка прогрессии и баланса

Прогрессия полностью переделана. Миссии, добыча, враги, аномалии, доступ к оружию — всё подкорректировали, чтобы обеспечить плавную кривую сложности с учётом новой большой локации.

Максимальный уровень безопасности теперь 4, и некоторое снаряжение и оружие станут доступны только после его достижения. С появлением новой сложной локации, «Лес» стал менее опасным, как изначально и планировалось — врагов там сейчас меньше.

Аномалии во всех локациях Радиуса переработаны — какие-то скопления убрали, другие изменили, добавили новые варианты. То же самое с врагами — их расположение полностью пересмотрели.

Добычу тоже переделали. Теперь распределение между локациями более чёткое. А ещё стало меньше контейнеров, но больше добычи в естественной среде — то есть валяющейся где попало.

Новые монстры и улучшения старых

Появился новый вариант Фрагмента — с взрывным ядром, и новая версия Крипа — охотник. Мимики с дробовиками теперь действуют ближе к вам, стреляя и перезаряжаясь на ходу.

Внешний вид Мимиков сделали более зловещим — убрали светящиеся челюсти и изменили эффекты смерти. В природных локациях добавили новую вариацию аномалии Ёж. А зоны искажения теперь менее яркие и более зловещие.

Голосовой чат по близости и визуальные улучшения

В кооперативе появился голосовой чат по близости. Правда, это бета-версия, так что может работать с багами.

Ну и в довершение всего улучшили атмосферу смены дня и ночи: общую палитру, небо, туман, добавили новые деревья. А в локации Печорской аномалии появились новые пепельные структуры.

Также игра получила множество мелких исправлений, со всем списком можно ознакомиться тут.