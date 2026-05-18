Into The Unwell неожиданно отказалась от раннего доступа - Coffee Stain решила дать игре больше времени

Into The Unwell больше не выйдет в раннем доступе в 2026 году. Издательство Coffee Stain Publishing и студия She Was Such A Good Horse объявили, что проект теперь нацелен сразу на полноценный релиз в 2027 году.

Сама новость была подана в фирменном абсурдном стиле Coffee Stain. Креативный директор Мартен Стокхаус в шутку заявил, что споткнулся о кучу пивных банок после шведского праздника вафель и разбил диск с ранней версией игры. За юмором, впрочем, скрывается вполне понятная причина переноса: разработчики решили отказаться от спешки и довести проект до более цельного состояния.

И это выглядит довольно разумным шагом. За последние годы ранний доступ из удобного инструмента превратился для многих студий в бесконечную стройку без чёткой даты завершения. Into The Unwell, судя по всему, пытается избежать этой ловушки и сразу выйти как полноценная игра, а не полуготовый фундамент с обещаниями будущих обновлений.

Особенно любопытно, что Coffee Stain продолжает поддерживать максимально странные и необычные проекты — издательство давно сделало на этом свою репутацию после успехов Goat Simulator и Deep Rock Galactic. Генеральный директор Антон Вестберг даже пошутил, что компания «гордится инвестициями в игры со странными животными», и это уже почти официальный девиз Coffee Stain.

Пока Into The Unwell остаётся довольно загадочным проектом, но сам перенос скорее внушает осторожный оптимизм. В индустрии, где многие релизы выходят слишком сырыми, желание разработчиков потратить дополнительное время на полировку выглядит куда лучше, чем очередной поспешный запуск с обещаниями «починить потом».