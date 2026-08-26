Into the Wind показала красочный мир в духе аниме от Ghibli и доставку грузов, как в Death Stranding

На gamescom показали небольшой свежий отрывой геймплея Into the Wind — необычного приключения о доставке грузов по живописным островам Санта-Роса. Игра сочетает атмосферу мультфильмов Studio Ghibli с идеями Death Stranding, но вместо пеших переходов предлагает летающий мотоцикл-самолет по имени Эрмес.

Главному герою предстоит доставлять самые разные грузы, причем их тип напрямую влияет на управление. Тяжелые коробки могут снизить возможности Эрмеса в полете, а более опасные заказы вроде живого меч-рыбы или мины принесут больше денег.

По пути можно заезжать в магазины, брать новые задания и искать детали для своего транспорта и базы. Однако путешествия не всегда будут спокойными: в небе появляются пираты, поэтому иногда придется выбирать между воздушным боем и длинным маршрутом в обход опасности, чтобы не повредить груз.

Помимо доставки посылок, у героя будет личная цель — найти пропавшего дядю. Последний раз его видели, когда он отправился в загадочное облако над Санта-Роса. Поиски приведут к знакомству с местными жителями и постепенно помогут раскрыть тайну его исчезновения.

Into the Wind пока заявлена только для ПК, но у игры нет примерных сроков релиза. В будущем авторы могут рассмотреть релиз и для консолей.