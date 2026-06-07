Разработчики The Division и Far Cry 3 анонсировали симулятор полетов Into the Wind

Шведская студия Bloom & Gloom Games, основанная ветеранами игровой индустрии, анонсировала свой дебютный проект под названием Into the Wind. Игра представляет собой приключенческий симулятор с открытым миром, в котором пользователям предстоит управлять необычным гибридом мотоцикла и самолета, доставлять посылки и расследовать таинственное исчезновение.

Игровой процесс Into the Wind строится вокруг пилотирования уникального транспортного средства по имени Hermes, сочетающего в себе функции мотоцикла и планера. Разработчики уделили особое внимание физической модели полета, сделав ее реалистичной, но доступной. При выполнении заданий пользователям придется учитывать вес перевозимого груза, ограниченный запас топлива, порывы ветра, погодные условия и сложность ландшафта. За успешное выполнение заказов предусмотрены награды в виде ресурсов, которые можно направить на техническую модернизацию и визуальное улучшение транспортного средства.

Помимо полетов и поездок, в симуляторе будет реализована система обустройства собственной базы и дома. Пользователи смогут привозить элементы декора и мебель на свою территорию, причем расстановка этих предметов будет давать различные полезные бонусы для последующих вылетов. В процессе исследования живописных островов Санта-Роза, визуальный стиль которых вдохновлен старинными итальянскими открытками на Адриатическом море, игрокам придется столкнуться с воздушными пиратами, заводить новые знакомства и выполнять разнообразные поручения местных жителей.

Основная сюжетная линия расскажет о поиске дяди главного героя по имени Умберто Марко, который бесследно исчез во время исследования загадочного облака над архипелагом. По мере выполнения доставок и общения с членами своей команды главный герой по имени Милан сможет приблизиться к разгадке этой тайны.

Команда разработчиков из Bloom & Gloom Games состоит из 10 специалистов, ранее принимавших участие в создании таких известных проектов, как AER: Memories of Old, The Division, The Division 2, Far Cry 3, Amnesia: Rebirth и Avatar: Frontiers of Pandora. Свою дебютную игру авторы создают на базе графического движка Unreal Engine 5.

Издателем проекта выступает компания Three Friends. Релиз Into the Wind запланирован в сервисе Steam в режиме раннего доступа, где игра проведет как минимум 1 год. В стартовой версии пользователям будут доступны основные геймплейные механики, включая кастомизацию, полеты, выполнение квестов и начальные этапы сюжетной кампании. Полноценный финал истории появится лишь с релизом версии 1.0. Точная дата запуска проекта в раннем доступе пока не объявлена, а поддержка русского языка на текущий момент отсутствует.