Россияне создают жуткий хоррор Intown Nightmares в духе игр с PlayStation 1

Российская студия 0-Game Studios работает над Intown Nightmares — жутким хоррором, который пугает своим сеттингом и визуальным стилем в духе старых игр для PlayStation 1.

В Intown Nightmares вас ждут темные улицы, жуткие дома и мрачный лес. Исследуйте город, чтобы раскрыть его секреты и найти выход из кошмара.

Intown Nightmares представляет собой сборник жутких историй, которые повествуют о загадочном городе Интаун. Геймер станет свидетелем мистических событий с 70-х годов прошлого века и до нашей современности.

Вам придется решать головоломки и в некоторых историях сражаться с монстрами. Используйте свое оружие и смекалку, чтобы победить врагов и найти выход из кошмара.

Разработчики отмечают, что в Intown Nightmares отличный визуал и мрачная музыка, способные погрузить в жуткую атмосферу. Хоть графика в хорроре и пиксельная, но авторы постарались над освещением и качеством текстур.

Выход Intown Nightmares запланирован на 2026 год. В Steam доступна демо-версия.