В Steam бесплатно раздают необычный стелс-экшен в духе культовых Metal Gear и Hotline Miami с отличным рейтингом

Цифровой магазин Valve вновь радует неожиданной, но крайне приятной раздачей игры, которая должна понравиться даже искушенным геймерам. Прямо сейчас в Steam можно бесплатно добавить в свою библиотеку стелс-экшен Intravenous от Explosive Squat Games и HypeTrain Digital. Проект совмещает в себе несколько разных жанров и отдает дань уважения многим культовым играм, среди которых можно сразу выделить Metal Gear, Splinter Cell и Hotline Miami.
Intravenous вряд ли можно назвать масштабной игрой, тем не менее это интересный проект, который стоит попробовать, раз его сделали бесплатным. Впервые игра вышла в свет еще в 2021 году, её создателем выступил разработчик-одиночка Роман Глебенков из Литвы. На выходе Intravenous была положительно встречена игроками и обеспечила себе продолжение.
Сиквел Intravenous выйдет уже этим летом — 15 августа 2024 года в Steam. В честь этого события разработчик решил раздать первую часть, чтобы как можно больше игроков смогли ознакомиться с проектом. Прямо сейчас у Intravenous 91% положительных отзывов в Steam. Игроки хвалят проект за разнообразные уровни, приятные механики и отсылки к культовым представителям жанра. Забрать игру бесплатно можно до 16 июля, поэтому стоит поторопиться.
Взял конечно. Шара есть шара. Играть скорей всего не буду, но сам факт БЕСПЛАТНОсти))
не буду брать-мне ни к чему, а из-за меня может другому не достаться
О, для России доступно. Забрал на аккаунт.
самое смешное, что завтра будут раздавать отряд самоубийц для егс.
вспомните все вскукареки, что игра кал, уберите денуво бла бла
а сами завтра побегут на халяву играть
амазон прайм
завтра
раздача будет длиться два дня
раздача для егс
учетку рублей за 10-30 можно найти на площадках
Подписчикам Amazon Prime вроде раздадут отряд, мне кажется не много народу побегут в это играть а если и побегут то большинство бургов.
И то я про это вспомнил потому что ты написал)))