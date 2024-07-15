В Steam бесплатно раздают необычный стелс-экшен в духе культовых Metal Gear и Hotline Miami с отличным рейтингом

Стив Роббинс потерял самого дорогого человека в своей жизни — своего брата. Благодаря помощи таинственного человека, который утверждает, что у них общая судьба, Стив решает взять дело в свои руки, поскольку полиция оказывается ни с чем.

Вам предстоит внедряться в круги криминала под прикрытием темноты, или вооружённым до зубов и закованным в броню. Простреливайте лампы, обходите врагов через вентиляцию, выключайте свет с помощью электрического щитка, бросайте бутылки, чтобы отвлечь врагов, взламывайте двери отмычкой, чтобы найти другой путь к цели — или просто отстрелите замок и ворвитесь внутрь с винтовкой наготове.

Ваши враги не собираются идти напролом. Если они обнаружат труп, они обязательно сообщат об этом своим друзьям. Если они услышат подозрительный шум, то проверят его. И если они увидят вас, они сразу нажмут на курок. И даже если они безоружны, они всё равно могут предупредить других. Любая ваша погрешность вызовет у врагов соответствующую реакцию.