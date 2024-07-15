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Intravenous 26.07.2021
Экшен, Шутер, Стелс, Инди, Вид сверху
6.4 19 оценок

В Steam бесплатно раздают необычный стелс-экшен в духе культовых Metal Gear и Hotline Miami с отличным рейтингом

Gutsz
Новости

Цифровой магазин Valve вновь радует неожиданной, но крайне приятной раздачей игры, которая должна понравиться даже искушенным геймерам. Прямо сейчас в Steam можно бесплатно добавить в свою библиотеку стелс-экшен Intravenous от Explosive Squat Games и HypeTrain Digital. Проект совмещает в себе несколько разных жанров и отдает дань уважения многим культовым играм, среди которых можно сразу выделить Metal Gear, Splinter Cell и Hotline Miami.

Intravenous вряд ли можно назвать масштабной игрой, тем не менее это интересный проект, который стоит попробовать, раз его сделали бесплатным. Впервые игра вышла в свет еще в 2021 году, её создателем выступил разработчик-одиночка Роман Глебенков из Литвы. На выходе Intravenous была положительно встречена игроками и обеспечила себе продолжение.

Сиквел Intravenous выйдет уже этим летом — 15 августа 2024 года в Steam. В честь этого события разработчик решил раздать первую часть, чтобы как можно больше игроков смогли ознакомиться с проектом. Прямо сейчас у Intravenous 91% положительных отзывов в Steam. Игроки хвалят проект за разнообразные уровни, приятные механики и отсылки к культовым представителям жанра. Забрать игру бесплатно можно до 16 июля, поэтому стоит поторопиться.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Bohemian Rhapsody

Взял конечно. Шара есть шара. Играть скорей всего не буду, но сам факт БЕСПЛАТНОсти))

0
sergeu78

не буду брать-мне ни к чему, а из-за меня может другому не достаться

0
Oscilograf

О, для России доступно. Забрал на аккаунт.

0
Александр Назарко

самое смешное, что завтра будут раздавать отряд самоубийц для егс.
вспомните все вскукареки, что игра кал, уберите денуво бла бла
а сами завтра побегут на халяву играть

-1
Александр Назарко

амазон прайм
завтра
раздача будет длиться два дня
раздача для егс
учетку рублей за 10-30 можно найти на площадках

0
Гасен

Подписчикам Amazon Prime вроде раздадут отряд, мне кажется не много народу побегут в это играть а если и побегут то большинство бургов.

0
Гасен

И то я про это вспомнил потому что ты написал)))

0