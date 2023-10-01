на главную
об игре
Intravenous 2 TBA
10 1 оценка

Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и брутальной дилогии Hotline Miami

©
Избранный Белиара

После тепло принятого многими игроками стелс-экшена Intravenous, разработчики решили не останавливаться на достигнутом и продолжили развивать свои идеи в продолжении - Intravenous 2. Вместе со страничкой игры в Steam, был представлен трейлер, раскрывающий подробности игрового процесса.

Intravenous 2, ровно как и самую первую часть, создатели называют "любовным письмом к тактическим стелс-экшенам" явно неспроста. Вас ожидают как адреналиновые перестрелки в духе Hotline Miami, так и вдумчивый игровой процесс серии Splinter Cell. Развивайте свои навыки по ходу прохождения, используйте обширный арсенал оружия и гаджетов для обезвреживания противников. Приготовьтесь встретить действительно достойных соперников, которые умело используют различные укрытия и вызывают подкрепление, чтобы одолеть игрока. Помните, что выживание боевого дуэта Шона и Стива зависит именно от вас!

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Slayer1993

Первая часть была годной, кто не играл-очень советую.Надеюсь, сиквел будет как минимум не хуже.И кстати, игра от наших разработчиков, что не может не радовать.

2
SoRaS3

Ближе к настоящему Сплинтеру только его версии на Java.. ))

1
Porsche911GT3RS
1
SkyraX

музыка нравится такая, напомнило Red Zone на сеге

1
realhero1980

Первая часть не очень понравилась, довольно душная и ИИ слишком читерский, не оставляет права на ошибку, в итоге вся игра превращается в ежеминутное сохранить/загрузить

0
PapaFranku

Вот это я люблю! Налейте два!

0
Buzykin850

В full hd 4090 надеюсь потянет.

-1
Wolfenstein

это не олдскулл а калотрешак очередной

-2
Агент Матрицы

Я в такое даже в 2004 году на Siemens C65 играть не стал бы...

-2
AndralStormborn

Вместо скучных стелс-экшенов делали бы лучше секс-экшены

-2
Floww

Господи опять мурня пиксельная

-4