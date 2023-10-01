Анонсирован олдскульный стелс-экшен Intravenous 2 в духе старых частей Splinter Cell и брутальной дилогии Hotline Miami ©

После тепло принятого многими игроками стелс-экшена Intravenous, разработчики решили не останавливаться на достигнутом и продолжили развивать свои идеи в продолжении - Intravenous 2. Вместе со страничкой игры в Steam, был представлен трейлер, раскрывающий подробности игрового процесса.

Intravenous 2, ровно как и самую первую часть, создатели называют "любовным письмом к тактическим стелс-экшенам" явно неспроста. Вас ожидают как адреналиновые перестрелки в духе Hotline Miami, так и вдумчивый игровой процесс серии Splinter Cell. Развивайте свои навыки по ходу прохождения, используйте обширный арсенал оружия и гаджетов для обезвреживания противников. Приготовьтесь встретить действительно достойных соперников, которые умело используют различные укрытия и вызывают подкрепление, чтобы одолеть игрока. Помните, что выживание боевого дуэта Шона и Стива зависит именно от вас!