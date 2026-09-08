Для хардкорного тактического экшена Intravenous 3 анонсировали бесплатный пролог и запустили тестирование в Steam

Студия Explosive Squat Games и издательство HypeTrain Digital представили отдельный бесплатный пролог для своего грядущего тактического стелс-экшена с видом сверху Intravenous 3. Проект получил название Intravenous 3: Borderline и выйдет 2 октября 2026 года на площадке Steam. Одновременно с официальным анонсом разработчики открыли доступ к публичному тестированию 1 из миссий пролога, которое продлится ровно 7 дней.

Сюжетная линия самостоятельного пролога сосредоточена на наемнике по имени Гидеон, который чудом остался в живых после опасного противостояния со Стивом из предыдущих частей. Потеряв все после гибели охраняемого им коррумпированного политика, персонаж отправляется по следам виновников ради жестокой мести. История Гидеона развернется на протяжении 2 полноценных миссий, призванных продемонстрировать обновленные механики перед выходом номерной части серии.

Разработчики существенно переработали искусственный интеллект противников, отреагировав на критику оригинальной дилогии. Скорость реакции врагов на подозрительный шум теперь формируется на основе 3 параметров: радиуса распространения звука, степени настороженности патрульных и их накопленного уровня стресса. Вдобавок стрельба в отдаленных комнатах больше не выдает точные координаты игрока сквозь препятствия, вынуждая наемников осторожно прочесывать лишь примерную область предполагаемой угрозы.

Серьезным изменениям подверглась и подвижность персонажа при скрытном прохождении. В Intravenous 3 положение лежа больше не оставляет бойца беззащитным, поскольку авторы разрешили вести огонь из всех видов оружия и применять большинство гаджетов прямо с пола. Недостатком тактики стрельбы лежа стала невозможность прервать запущенную анимацию перезарядки, а расширенная система перемещения теперь позволяет свободно перелезать через заборы и перепрыгивать через препятствия вместо поиска единичных открытых окон.

Основная кампания Intravenous 3 предложит историю сразу 2 главных героев, Стива и Шона, за которыми объявлена масштабная охота. Каждое задание будет напрямую влиять на развитие следующих этапов: тихое устранение целей сохранит скрытность на будущее, а громкий штурм приведет к плотным засадам на выходе из локации. Проект предложит разветвленное древо навыков, детальную модификацию стволов и адаптивный саундтрек за авторством композитора Xtrullor, бесшовно подстраивающий электронное звучание под ритм перестрелок.

Несмотря на высокий интерес сообщества и преодоление планки в 33 000 добавлений в списки желаемого всего за 1 неделю с момента запуска страницы, релиз полной версии Intravenous 3 запланирован лишь на 2 квартал 2027 года. При столь длительном цикле производства авторы сохранили скромные системные требования, рассчитанные на запуск с поддержкой DirectX 9, процессором уровня Intel Core i3-2125, видеокартой на 512 МБ памяти и 2 ГБ свободного места на диске.