Инди хоррор Invariant полностью перезапустили после загадочного исчезновения из Steam

Одиночный разработчик по имени Josip официально прервал затянувшееся молчание и объявил о полноценном перезапуске своего амбициозного экшен хоррора Invariant. Некоторое время назад этот шутер от первого лица внезапно пропал со всех радаров и полностью исчез из магазина Steam. Автор признался, что из-за закулисных трудностей он долгое время не мог публично комментировать ситуацию. По его словам, в какой-то момент проект свернул не туда, поэтому единственным верным решением было сделать шаг назад и начать все с чистого листа, сохранив полный творческий контроль.

Для тех, кто хочет узнать всю подноготную этой запутанной истории, разработчик уже выпустил первый подробный видеодневник на YouTube. В этом ролике Josip честно рассказал о зарождении идеи, вынужденных изменениях, совершенных ошибках и причинах, по которым радикальное обнуление разработки пойдет игре только на пользу. Вдохновением для проекта по-прежнему служат такие культовые столпы жанра, как Half-Life, Resident Evil и фантастический фильм ужасов Нечто Джона Карпентера.

Теперь Invariant создается на базе игрового движка Godot с нативной поддержкой операционных систем Windows и Linux. В основу философии разработки легли проверенные временем принципы эпохи PlayStation 2 с упором на умную оптимизацию и хитрые визуальные приемы. В качестве главных ориентиров качества картинки и атмосферы автор выбрал такие шедевры начала нулевых, как Metal Gear Solid 2 и Silent Hill 3.

Самой приятной новостью для игроков станет то, что проект уже получил стопроцентное финансирование и сейчас находится в стадии активного производства. Josip искренне поблагодарил игровое сообщество за присутствие и пообещал регулярно делиться новыми деталями.