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Invariant TBA
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
6.9 22 оценки

Инди хоррор Invariant полностью перезапустили после загадочного исчезновения из Steam

Апчхий Апчхий

Одиночный разработчик по имени Josip официально прервал затянувшееся молчание и объявил о полноценном перезапуске своего амбициозного экшен хоррора Invariant. Некоторое время назад этот шутер от первого лица внезапно пропал со всех радаров и полностью исчез из магазина Steam. Автор признался, что из-за закулисных трудностей он долгое время не мог публично комментировать ситуацию. По его словам, в какой-то момент проект свернул не туда, поэтому единственным верным решением было сделать шаг назад и начать все с чистого листа, сохранив полный творческий контроль.

Для тех, кто хочет узнать всю подноготную этой запутанной истории, разработчик уже выпустил первый подробный видеодневник на YouTube. В этом ролике Josip честно рассказал о зарождении идеи, вынужденных изменениях, совершенных ошибках и причинах, по которым радикальное обнуление разработки пойдет игре только на пользу. Вдохновением для проекта по-прежнему служат такие культовые столпы жанра, как Half-Life, Resident Evil и фантастический фильм ужасов Нечто Джона Карпентера.

Теперь Invariant создается на базе игрового движка Godot с нативной поддержкой операционных систем Windows и Linux. В основу философии разработки легли проверенные временем принципы эпохи PlayStation 2 с упором на умную оптимизацию и хитрые визуальные приемы. В качестве главных ориентиров качества картинки и атмосферы автор выбрал такие шедевры начала нулевых, как Metal Gear Solid 2 и Silent Hill 3.

Самой приятной новостью для игроков станет то, что проект уже получил стопроцентное финансирование и сейчас находится в стадии активного производства. Josip искренне поблагодарил игровое сообщество за присутствие и пообещал регулярно делиться новыми деталями.

Трейлеры
9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Tarnished911

Если учитывать что создал один человек то в целом неплохо

1
FairUlu

Не вариант (с) что было

WerGC

на лет 15 опоздал