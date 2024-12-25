В духе классических шутеров: создатели Invariant отправят игроков на заброшенную станцию в Антарктиде

Небольшая хорватская студия Faros Interactive анонсировала новый шутер Invariant, действие которого происходит в научном комплексе. Разработчики, судя по всему, вдохновлялись классикой жанра — особенно серией Half-Life, что заметно по некоторым кадрам игры.

История забросит нас в конец 90-х на антарктическую станцию «Набла». Там учёные что-то не поделили с местным ИИ во время поисков какого-то особого источника энергии подо льдом. В итоге всё пошло наперекосяк: машины взбесились, по коридорам бродят странные существа, а сами исследователи, похоже, совсем потеряли голову. И именно в этом жутком месте нам придётся выживать.

Причём бегать придётся не только по самой станции и подземным туннелям — в трейлере показали, как герой лазает с ледорубами по обледенелым скалам и гоняет на снегоходе. Правда, непонятно, почему снегоход весь в крови, но, наверное, скоро узнаем — страницы игры уже появилась в Steam, хотя точной даты выхода пока нет.