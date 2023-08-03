Epic Games выбрала The Invincible в качестве демонстрации возможностей движка Unreal Engine ©

Еще одна польская игра стала витриной для технологии Unreal Engine. Игра The Invincible, созданная по мотивам книги Станислава Лема "Непобедимый", получила специальный рекламный ролик, подготовленный компанией Epic Games.

Создатели технологии Unreal Engine подготовили не только короткий тизер The Invincible, акцентируя внимание, конечно же, на визуальных и технических аспектах игры по мотивам повести Станислава Лема. Epic Games также подготовила интервью с разработчиками, которое появилось на официальном сайте компании.

В интервью авторы из студии Stardward подчеркивают, что сюжет игры может разворачиваться по-разному, что приведет к нескольким возможным концовкам научно-фантастической истории. В интервью польские разработчики также похвалили системы Blueprints и Materials, входящие в состав Unreal Engine 4, которые очень помогли компании в создании "обрывистых ландшафтов планеты Регис III".

По словам разработчиков, в плане геймплея их вдохновением для создания The Invincible послужили игры Firewatch и Alien: Isolation. К сожалению, дата выхода The Invincible до сих пор не объявлена.