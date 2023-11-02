Интересная история, но есть проблемы с геймплеем - появились первые оценки приключения The Invincible

В преддверии уже скорого релиза сайты агрегаторов OpenCritic начали наполняться оценками The Invincible — научно-фантастического приключения The Invincible от польской студии Starward Industries по мотивам романа Станислава Лема "Непобедимый". Игра выйдет 6 ноября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III.
Журналисты без особых восторгов встретили новинку, но резкой критики тоже практически нет. Из плюсов отмечают отличный сюжет и атмосферу, но присутствует критика "скучноватого" геймплея.
На OpenCritic средний рейтинг The Invincible — 72 балла из 100 на основе 18 обзоров и 65% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Там симулятор ходьбы как я понял. Похоже на алан вейка 2.
Понятно что скорее всего то же бродилка-читалка.
ток алану поставили за 90 баллов
Так и Кодзимскому симулятору ходьбы ставили высшее оценки. Тут не за игру ставят, а за хайп вокруг её создателей. А кто называет вещи своими именами, сразу же фанатики клеймят тупыми. Мол не разглядели гениальную гениальность доступную лишь избранным...
ты лалка попробуй пройди симулятор ходьбы от Кодзимы . А то наслушалась теперь рассуждает . Там катсцен на 15-20 часов . Бои и теже доставки меняются от часа к часу . Не было ни одной повторной ерунды . Но опять же наслушались откуда то чепухи кто игру даже не играл . Я прошёл часов за 60 и скажу что это лучшая игра всех времен . Сюжетно это по сути книга или фильм . Но калоеды подумали что это симулятор ходьбы . Только почему то ты не пройдешь игру тупо бегая вперед и назад . И персонажи не картонки . Жду Death stranding 2
Крайне забавно читать подобное, учитывая что я проходил игру и ждал её как из печки пирога. Более того я тут и доказывал, что в игре есть и другие геймплейные элементы помимо ходьбы. Но это не отменяет того, что основа игры ходьба. Долгая и нудная. Не всем захочется разбираться в этой игре. Специфический сюжет. Но в отличии от тебя я вполне могу понять почему подобное может зайти далеко не всем. Но тут же вылетают лолки вроде тебя и с пеной у рта начинают доказывать, не играли, не поняли, вот они то познали всю истину бытия и гениальность замысла. Что собственно и требовалось доказать. А потом удивляются откуда у анала вейка 2 такие оценки. Одни в истерике визжат насколько красив "наряд" у короля. А другие просто не хотят говорить, что король голый. Связываться с подобными истеричками и вступать в абсолютно бессмысленный спор.
Маловато как-то. Я думал хотя бы 80 возьмут.
Ну если ценник не загнут то можно взять.
А так мне в свое время очень зашла книга. Отличное произведение. Я бы только чтобы увидеть эти события со стороны поиграл бы.