Интересная история, но есть проблемы с геймплеем - появились первые оценки приключения The Invincible

В преддверии уже скорого релиза сайты агрегаторов OpenCritic начали наполняться оценками The Invincible — научно-фантастического приключения The Invincible от польской студии Starward Industries по мотивам романа Станислава Лема "Непобедимый". Игра выйдет 6 ноября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III.

Журналисты без особых восторгов встретили новинку, но резкой критики тоже практически нет. Из плюсов отмечают отличный сюжет и атмосферу, но присутствует критика "скучноватого" геймплея.

На OpenCritic средний рейтинг The Invincible — 72 балла из 100 на основе 18 обзоров и 65% журналистов порекомендовали игру к прохождению.