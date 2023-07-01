Опубликован новый геймплей приключенческого хоррора "The Invincible"

IGN на своем YouTube-канале опубликовали 18 минут геймплея приключенческого хоррора “The Invincible“. Сюжет игры базируется на романе Станислава Лема “Непобедимый”.

Разработчики отмечают, что они хотят не пересказать роман дословно, а расширить и дополнить его. Поэтому главной героиней игры выступит совершенно новый персонаж по имени Ясна. Благодаря этому незнакомые с первоисточником игроки ничего не потеряют, а читатели смогут взглянуть на полюбившихся персонажей с другой стороны.

“The Invincible” выйдет до конца 2023 года на PC и консолях. На летнем фестивале “Играм быть” в Steam демо-версия игры хоть и не выбилась в лидеры, но отметилась хорошим отзывами и попала в сотню тысяч списков желаемого.