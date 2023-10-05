Свежий трейлер адвенчуры The Invincible демонстрирует удивительные локации из игры ©

Игровая адаптация культового научно-фантастического романа "Непобедимый" от польского писателя Станислава Лема выйдет уже через месяц. Чтобы скрасить долгое ожидание перед релизом, разработчики игры из студии Starward Industries предлагают окунуться в притягательную атмосферу космоса уже сейчас. Они представили новый трейлер The Invincible, который показывает зрелищные кадры и локации из игры.

Ролик в большей степени посвящен удивительному разнообразию планеты Регис III, которую игрокам предстоит исследовать в ходе прохождения The Invincible. В роли опытного астробиолога Ясны вам предстоит отправиться на поиски собственного экипажа и преодолеть множество странных феноменов еще неизведанной планеты.

Релиз The Invincible состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X уже 6 ноября 2023 года. Опробовать игру можно сейчас через демоверсию в Steam.