The Invincible получила обновление 1.0.2, улучшающее оптимизацию для старых видеокарт и систему сохранений

Разработчики из Starward Industries сообщили о выходе патча 1.0.2 в Steam и GOG, который призван улучшить производительность и систему сохранений. Этот патч будет доступен в Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5 после выходных.
В частности, после этого исправления перед каждой новой контрольной точкой будет создаваться отдельная резервная копия вашего сохранения. Это позволит игрокам вручную перезаписать сохранение выбранного слота на случай, если они встретят какую-либо жесткую блокировку или захотят вернуться к точному моменту прохождения. Разработчики планируют внести более фундаментальные изменения в эту систему в ближайшем будущем как часть более крупного патча.
Starward Industries также оптимизировали игру для старых видеокарт с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти. В Full HD на настройках High и Epic игра должна работать со скоростью около 25-30 FPS. В связи с этим улучшением изменились минимальные требования к графике: AMD R7 260x (2 ГБ) или Nvidia GTX 760 (2 ГБ).
Другие улучшения
- Добавлены пресеты для настроек качества DLSS.
- Исправлены различные аппаратные и программные блокировки, о которых сообщали игроки (старые сохранения также должны работать правильно в этих случаях):
- дальнейшие исправления отсутствующего взаимодействия прохода между камнями в районе города,
- дальнейшие исправления, из-за которых Ясна застревала рядом с окном в одной из концовок игры (вина песни!),
- возможность быть заблокированным невидимой стеной на 4-й точке поиска Горского и на участке силового поля Конвой,
- некоторые случаи отсутствия взаимодействия с марсоходом,
- возможность избежать взаимодействия с лазаньем и блокировки окончания игры на скале,
- двойная подсказка о застрявшей машине в районе Конвоя,
- возможность застрять рядом с приземлившимся зондом в районе Базы,
- общие проблемы со скрытием техники или карты.
- Исправлено несколько областей, где игроки могли застрять между столкновениями ландшафта и объектов (например, «База», «Город»).
- Улучшено поведение телезонда (сумасшедшее превышение скорости и дублирование самого себя).
- Различные мелкие исправления дизайна квестов/уровней.
- Настройки частоты кадров по умолчанию теперь устанавливаются на основе настроек качества графики.
- Исправлена перезагрузка макета карты с контрольной точки.
- Исправлены параметры освещения сетки Рогитры во время сцены боя.
- Некоторые исправления и доработки анимации, окружающей среды и освещения.
- Исправлена громкость звука для озвучки персонажей (например, неслышные реплики Новика) и звуковых эффектов для шагов.