The Invincible получила обновление 1.0.2, улучшающее оптимизацию для старых видеокарт и систему сохранений

Разработчики из Starward Industries сообщили о выходе патча 1.0.2 в Steam и GOG, который призван улучшить производительность и систему сохранений. Этот патч будет доступен в Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5 после выходных.

В частности, после этого исправления перед каждой новой контрольной точкой будет создаваться отдельная резервная копия вашего сохранения. Это позволит игрокам вручную перезаписать сохранение выбранного слота на случай, если они встретят какую-либо жесткую блокировку или захотят вернуться к точному моменту прохождения. Разработчики планируют внести более фундаментальные изменения в эту систему в ближайшем будущем как часть более крупного патча.

Starward Industries также оптимизировали игру для старых видеокарт с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти. В Full HD на настройках High и Epic игра должна работать со скоростью около 25-30 FPS. В связи с этим улучшением изменились минимальные требования к графике: AMD R7 260x (2 ГБ) или Nvidia GTX 760 (2 ГБ).

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