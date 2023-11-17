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The Invincible 06.11.2023
7.4 197 оценок

The Invincible получила обновление 1.0.2, улучшающее оптимизацию для старых видеокарт и систему сохранений

monk70
Новости

Разработчики из Starward Industries сообщили о выходе патча 1.0.2 в Steam и GOG, который призван улучшить производительность и систему сохранений. Этот патч будет доступен в Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5 после выходных.

В частности, после этого исправления перед каждой новой контрольной точкой будет создаваться отдельная резервная копия вашего сохранения. Это позволит игрокам вручную перезаписать сохранение выбранного слота на случай, если они встретят какую-либо жесткую блокировку или захотят вернуться к точному моменту прохождения. Разработчики планируют внести более фундаментальные изменения в эту систему в ближайшем будущем как часть более крупного патча.

Starward Industries также оптимизировали игру для старых видеокарт с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти. В Full HD на настройках High и Epic игра должна работать со скоростью около 25-30 FPS. В связи с этим улучшением изменились минимальные требования к графике: AMD R7 260x (2 ГБ) или Nvidia GTX 760 (2 ГБ).

Другие улучшения

  • Добавлены пресеты для настроек качества DLSS.
  • Исправлены различные аппаратные и программные блокировки, о которых сообщали игроки (старые сохранения также должны работать правильно в этих случаях):
  • дальнейшие исправления отсутствующего взаимодействия прохода между камнями в районе города,
  • дальнейшие исправления, из-за которых Ясна застревала рядом с окном в одной из концовок игры (вина песни!),
  • возможность быть заблокированным невидимой стеной на 4-й точке поиска Горского и на участке силового поля Конвой,
  • некоторые случаи отсутствия взаимодействия с марсоходом,
  • возможность избежать взаимодействия с лазаньем и блокировки окончания игры на скале,
  • двойная подсказка о застрявшей машине в районе Конвоя,
  • возможность застрять рядом с приземлившимся зондом в районе Базы,
  • общие проблемы со скрытием техники или карты.
  • Исправлено несколько областей, где игроки могли застрять между столкновениями ландшафта и объектов (например, «База», «Город»).
  • Улучшено поведение телезонда (сумасшедшее превышение скорости и дублирование самого себя).
  • Различные мелкие исправления дизайна квестов/уровней.
  • Настройки частоты кадров по умолчанию теперь устанавливаются на основе настроек качества графики.
  • Исправлена перезагрузка макета карты с контрольной точки.
  • Исправлены параметры освещения сетки Рогитры во время сцены боя.
  • Некоторые исправления и доработки анимации, окружающей среды и освещения.
  • Исправлена громкость звука для озвучки персонажей (например, неслышные реплики Новика) и звуковых эффектов для шагов.
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