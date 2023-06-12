The Invincible 2023 г.
7.5 100 оценок

Узнайте больше об истории главной героини Ясны из нового трейлер The Invincible

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monk70
Новости

Издательство 11 bit studios и разработчик Starward Industries выпустили новый трейлер научно-фантастического триллера от первого лица The Invincible под названием «Не все везде для нас», который знакомит с историей главной героини Ясны.

«Ясна не в ужасе от космоса, а скорее поражена видением его неоткрытых явлений», — сказала дизайнер нарратива Starward Industries Магдалена Куценти в пресс-релизе. «Ее обучение астробиологом помогает ей справляться со стрессом и сохранять концентрацию, когда она просыпается на неизвестной планете без своей команды и с дырами в памяти. Вначале ее профессионализм и природное любопытство подталкивают ее к поиску ответов и успешному выполнению своей миссии. Однако ее отношение медленно меняется на протяжении всей игры, так как она сталкивается с морально сложными решениями и осознанием того, что не все и не везде для нас».

Компании также объявили, что две демо-версии The Invincible будут доступны во время предстоящей распродажи в Steam (с 8 по 19 июня) и Steam Next Fest (с 19 по 26 июня). Первая демоверсия будет той же, что и выпущенная в мае, а вторая будет включать в себя новую часть игры под названием «Конвой».

The Invincible выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG в 2023 году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
hamshut

Кто-нить пробовал в демку? Получше, чем просто скучный симулятор хождения по Марсу?)

0
жифорсник

Я, демка короткая очень

0
Хоакин Гусман Лоэра

Ясно

0