В новом ролике The Invincible рассказали о разработке игры ©

В мире The Invincible игроки отправляются в космическое приключение на неизведанной планете Регис III. Игра, вдохновленная культовым романом известного писателя-фантаста и польского футуролога Станислава Лема, предлагает игрокам глубокий и захватывающий опыт. В новом ролике разработчики углубились в закулисную разработку The Invincible, дав представление об уникальных особенностях игры и атмосферном окружении.

Когда игроки берут на себя роль Ясны, опытного астробиолога, они оказываются вовлеченными в космическую гонку, которая приводит их на Регис III. Первоначально задуманная как научная экспедиция, миссия принимает неожиданный оборот, когда Ясна и ее команда отправляются на поиски своих потерянных товарищей. Каждое решение, принятое игроком, влечет за собой последствия, потенциально приближая его к опасности.

Игра обещает распутывать умопомрачительные научные явления на фоне жутких пейзажей. У игроков будет возможность обнаружить фрагменты того, что было утеряно, и сообщить об этом своему астрогатору, чье руководство может оказать неоценимую помощь в трудные времена. Поиски пропавших товарищей по команде переплетены с интригующей тайной, побуждающей игроков принимать решения и идти по следу, не забывая при этом о непредвиденных опасностях, которые ждут впереди.

На Регис III игроки встретят множество существ, включая роботов и других людей. Игра предлагает игрокам свободу выбора того, как они будут взаимодействовать с этими существами. Они должны решить, относиться ли к ним как к друзьям, компаньонам или потенциальным врагам. Истинный смысл этих взаимодействий становится глубоким исследованием, бросающим вызов предвзятым представлениям игроков и расширяющим их понимание человеческих амбиций и предубеждений.

The Invincible предлагает игрокам атмосферу атомного панка, погружая их в мир, наполненный потрясающими визуальными эффектами и ретрофутуристической временной шкалой. Чтобы перемещаться и исследовать планету, игроки будут использовать различные инструменты, такие как телеметр и трекер. Эти инструменты помогают раскрыть тайны Регис III и вносят свой вклад в общий реализм игрового процесса.

Кроме того, у игроков будет возможность управлять транспортными средствами по захватывающим пейзажам, усиливая ощущение погружения и приключения. В игре особое внимание уделяется реалистичному взаимодействию с аналоговыми технологиями, что позволяет игрокам погрузиться в ушедшую эпоху в футуристическом контексте.