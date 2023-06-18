В сети появился 38-минутный геймплей научно-фантастического приключения The Invincible в 4К-разрешении ©

Автор YouTube-канала ENFANT TERRIBLE обнародовал почти 40 минут игрового процесса грядущего научно-фантастического приключения The Invincible. Что самое приятное, ознакомиться с геймплеем можно в 4К-разрешением со стабильными 60 кадров в секунду. Нам демонстрируется начало сюжетной линии, где главный герой отправляется на поиски пропавших членов экипажа.

Также напомним, что прямо сейчас и вплоть до 26 июня вы можете оценить игру самостоятельно, загрузив демоверсию в рамках мероприятия Steam Next Fest.

По описанию разработчиков, The Invincible – это философское сюжетное приключение по фантастическому атомпанковому миру Лема. Игрокам предстоит исследовать планету Регис III в поисках своего экипажа, справляясь со множеством опасностей и принимая важные решения.