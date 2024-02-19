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Invincible: Guarding the Globe февраль 2024 г.
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная
4.9 7 оценок

На iOS и Android вышла бесплатная игра по мультсериалу "Неуязвимый"

Simple Jack

На iOS и Android вышла Invincible: Guarding the Globe — бесплатная игра по мультсериал «Неуязвимый» от Ubisoft. Ее уже можно скачать в Google Play и App Store. Для загрузки может потребоваться VPN.

Invincible: Guarding the Globe — условно-бесплатная игра в жанре Idle RPG, в рамках которой пользователям предстоит собрать отряд героев для участия в «кровавых сражениях» с армией клонов. Как сообщают разработчики, тайтл отличается обилием визуальных эффектов, коллекцией персонажей, а также уникальным сюжетом, не повторяющим события, ранее раскрытые в комиксах и мультсериале от Amazon Prime TV.

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