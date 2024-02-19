На iOS и Android вышла бесплатная игра по мультсериалу "Неуязвимый"

На iOS и Android вышла Invincible: Guarding the Globe — бесплатная игра по мультсериал «Неуязвимый» от Ubisoft. Ее уже можно скачать в Google Play и App Store. Для загрузки может потребоваться VPN.

Invincible: Guarding the Globe — условно-бесплатная игра в жанре Idle RPG, в рамках которой пользователям предстоит собрать отряд героев для участия в «кровавых сражениях» с армией клонов. Как сообщают разработчики, тайтл отличается обилием визуальных эффектов, коллекцией персонажей, а также уникальным сюжетом, не повторяющим события, ранее раскрытые в комиксах и мультсериале от Amazon Prime TV.