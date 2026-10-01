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Invincible VS 30.04.2026
Экшен, Мультиплеер, Файтинг
6 54 оценки

Ангстром Леви появится в Invincible VS в рамках третьего персонажного DLC

RedDay13 RedDay13

Разработчики представили новый геймплейный трейлер Ангстрома Леви — одного из ключевых персонажей вселенной «Неуязвимого». Герой способен перемещаться между измерениями и использовать свои способности прямо во время боя.

Ангстром Леви присоединится к ростеру файтинга Invincible VS с выходом второго сезона. Обновление станет доступно 13 октября и добавит персонажа в игру вместе с новым контентом. Разработчики обещают, что появление Леви принесёт в игру ещё больше безумных сражений и перемещений между мирами.

Трейлеры 18 Обновления 3
10
3
Комментарии:  3
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ratte88

ХАxaxхах НЕГР

Never_slEEp

Трагг when?

FairUlu

Челомозг / Мозгочел. Побеждает умом, а не кулаками. Суперприемы: Урок, Лекция, Пара. Ульта — Экзамен. Реплика после победы: "На пересдачу".