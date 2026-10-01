Ангстром Леви появится в Invincible VS в рамках третьего персонажного DLC

Разработчики представили новый геймплейный трейлер Ангстрома Леви — одного из ключевых персонажей вселенной «Неуязвимого». Герой способен перемещаться между измерениями и использовать свои способности прямо во время боя.

Ангстром Леви присоединится к ростеру файтинга Invincible VS с выходом второго сезона. Обновление станет доступно 13 октября и добавит персонажа в игру вместе с новым контентом. Разработчики обещают, что появление Леви принесёт в игру ещё больше безумных сражений и перемещений между мирами.