Баланс важнее зрелищ: Invincible VS выйдет с патчем, который режет "ваншоты" и чинит вылеты

Файтинг Invincible VS стартует 30 апреля не в «сыром» виде, а с полноценным патчем первого дня — и это тот редкий случай, когда обновление действительно меняет ощущение от игры. Разработчики учли отзывы открытой беты и сделали акцент не только на стабильности, но и на честности боёв.

Главное изменение — переработка системы урона. Команда целенаправленно борется с так называемыми «Touch of Death»-комбо, которые позволяли слишком легко отправлять соперника в нокаут. Теперь подобные связки требуют больше риска, а многие мощные приёмы стали уязвимыми при блоке. Это важный шаг: без него игра рисковала превратиться в соревнование по заучиванию одной комбинации.

Изменения затронули весь ростер. Например, атаки Омни-Мэна теперь можно наказать при грамотной защите, что добавляет глубины и поощряет реакцию, а не спам способностей. В целом курс очевиден — меньше хаоса, больше тактики. И это правильное направление, особенно для командного файтинга 3 на 3, где баланс критичен.

Не забыли и про техническую сторону. Разработчики заявляют, что устранили более 80% вылетов, замеченных в бете, а также исправили проблемы с «призрачными» игроками в онлайне. Это звучит не так громко, как правки геймплея, но на практике именно такие вещи решают, останется ли аудитория в игре.

В итоге стартовый патч выглядит не формальностью, а попыткой сразу задать правильный тон. В индустрии, где релизы часто «чинят потом», такой подход вызывает осторожный оптимизм.