Бессмертный вступает в бой: авторы файтинга Invincible VS продолжают расширять ростер героев

Разработчики файтинга Invincible VS представили нового игрового персонажа. Уже 30 июня к списку бойцов присоединится Бессмертный — один из самых узнаваемых героев вселенной Invincible, известный поклонникам по комиксам и анимационному сериалу.

В свежем трейлере авторы показали боевой стиль персонажа, построенный вокруг агрессивного давления и длинных комбинаций. Судя по демонстрации, Бессмертный способен легко связывать атаки в воздухе и на земле, удерживая противника под постоянным натиском. Несколько специальных приёмов позволяют продолжать комбо после отбрасывания врага, что делает героя потенциально опасным выбором для любителей наступательного стиля игры.

В студии Quarter Up отметили, что при создании персонажа вдохновлялись его многовековым опытом в составе «Стражей Земного шара». Этот опыт нашёл отражение в разнообразном наборе приёмов и высокой универсальности бойца.

Перед добавлением Бессмертного в основной ростер игроки смогут опробовать его в тренировочном режиме. Он пополнит уже внушительный состав персонажей Invincible VS, в который входят как известные герои вроде Аллена-инопланетянина, так и оригинальные персонажи, созданные специально для игры.

Появление Бессмертного показывает, что разработчики продолжают делать ставку на узнаваемых героев вселенной Invincible, превращая ростер игры в одну из её главных сильных сторон.