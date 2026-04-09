Invincible VS 30.04.2026
Экшен, Мультиплеер, Файтинг
4.9 30 оценок

Битва начинается: открытая бета Invincible VS стала доступна на консолях

butcher69 butcher69

Сегодня стартовал открытый бета-тест файтинга Invincible VS, и присоединиться к нему может любой желающий обладатель консолей совершенно бесплатно. Тестирование продлится до 11 апреля включительно, давая игрокам несколько дней, чтобы опробовать ключевые механики проекта.

В рамках беты доступны три режима: обучающий, тренировочный и рейтинговый. Новички смогут освоить основы боя, включая передвижение и защиту, а более опытные игроки — проверить навыки в сражениях с другими участниками. Особый интерес вызывает рейтинговый режим: 20 лучших игроков попадут в титры игры под званием «Beta Beasts».

На старте тестирования представлены десять бойцов, включая Омни-Мэн, для которого разработчики подготовили новый скин. Это позволяет оценить как разнообразие персонажей, так и возможности кастомизации.

Полноценный релиз Invincible VS запланирован на 30 апреля. Игра получит рейтинг 17+, делая ставку на зрелищные и динамичные бои.

