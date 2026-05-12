Файтинг Invincible VS привлёк один миллион игроков

Разработчик Quarter Up объявил о достижении Invincible VS огромной отметки — миллион игроков. Этот рубеж, к которому игроки присоединились с момента открытого бета-тестирования Invincible VS 9 апреля, знаменует собой невероятное начало игры, вышедшей 30 апреля. С тех пор Skybound и Quarter Up продолжают поддерживать игроков, выпуская новые скины персонажей и обновления игрового процесса, подтверждая свою приверженность обеспечению наилучшего игрового опыта для сообщества Invincible VS.

Достигнув этой отметки, команда теперь сосредотачивается на будущем игры — продолжая поддерживать игроков посредством постоянных обновлений баланса, нового контента, обратной связи от сообщества и развития игрового процесса, призванного поддерживать интерес к игре ещё долго после запуска.