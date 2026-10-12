Invincible VS пополнится Агентом Пауком - вместе с бойцом в игре появятся новая арена и режим

Издатель Skybound Games и студия Quarter Up анонсировали Агента Паука в качестве нового персонажа для командного файтинга Invincible VS. Дополнение планируют выпустить этой зимой. Одновременно с бойцом игра получит новый режим и арену, однако подробности обновления пока не раскрываются.

Invincible VS предлагает сражения в формате «три на три» во вселенной «Неуязвимого». Игроки собирают команды из знакомых персонажей и сражаются на культовых локациях, используя комбинации ударов, защитные приёмы и мощные суперспособности. Особое внимание уделено жестокости: схватки сопровождаются разрушениями и кровавыми добиваниями, соответствующими атмосфере оригинальных комиксов и анимационного сериала.

Помимо сетевых поединков, в игре есть сюжетная кампания с оригинальным сценарием, написанным автором мультсериала, аркадный режим и тренировка для отработки комбинаций. Также доступны соревновательные и казуальные многопользовательские матчи.

Invincible VS уже вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Анонс Агента Паука станет частью дальнейшей поддержки файтинга: вместе с новым персонажем разработчики готовят дополнительные возможности, которые должны разнообразить сражения. Подробности о его приёмах и особенностях пока не сообщаются.