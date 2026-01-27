Invincible VS пополняется Аниссой и Луканом - готовьтесь к порабощению

Файтинг 3 на 3 Invincible VS расширяет состав персонажей: к игре добавятся Анисса и Лукан, сообщили издатель Skybound Games и разработчик Quarter Up. «Вилтрумиты никогда не играли такой важной роли во вселенной Invincible, поэтому мы не могли не включить их в Invincible VS», — отметил соавтор комиксов Роберт Киркман.

Анисса — смертоносная исполнительница Вилтрумской империи, известная своей скоростью и силой даже по меркам вилтрумитов. В игре она выступает как «Striker», используя стремительные атаки и комбинации rushdown, чтобы держаться рядом с противниками и быстро наносить многократные удары.

Лукан, убеждённый в превосходстве своей расы, представлен как «борец» с воздушной мобильностью и разрушительными бросками. Он сбивает противников с ног и применяет низкие атаки, опираясь на впечатляющие физические способности и бескомпромиссный характер.

Добавление этих персонажей приурочено к событиям четвёртого сезона сериала, комиксов Battle Beast и будущим обновлениям игры, что делает 2026 год знаковым для вилтрумитов.

Invincible VS выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Microsoft Store 30 апреля, и поклонники вселенной смогут испытать новых бойцов в динамичных боях 3 на 3.