Invincible VS стала разочарованием из-за одной маленькой ошибки

У Invincible VS были все шансы на успех: игра выглядела стильно, динамично и цепляла уже на уровне первых трейлеров. Многие ждали ее как свежий и бодрый файтинг по популярной вселенной.

Однако бета-тест Invincible VS подошел к концу, и финал оказался не самым радужным. Игроки массово жалуются на одну очевидную, но при этом проигнорированную разработчиками проблему - рейджквит, или, проще говоря, злостных ливеров.

Во время боев, особенно когда один из игроков начинает доминировать, матч может внезапно оборваться с сообщением “opponent disconnected”. При этом система никак не наказывает за такие выходы, и это быстро стало нормой.

Ситуацию усугубило и то, что бета была бесплатной - в игру зашло много новичков, не готовых к формату файтинга. В итоге игроки просто ливают, как только понимают, что им “не зашло” или они проигрывают.

Доходит до абсурда. Так, некоторые из игроков начали специально брать слабых или непрокачанных персонажей, чтобы не отпугнуть соперника и просто доиграть матч до конца.

С одной стороны, это всего лишь бета, и у разработчиков еще есть время все исправить. Часть игроков как раз рассчитывает на фиксы к релизу. С другой - многие уже поставили крест на проекте: отсутствие базовой системы наказаний выглядит странно даже для тестовой версии и вызывает вопросы о том, насколько разработчики заинтересованы в своем продукте.

Полноценный релиз Invincible VS запланирован на 30 апреля 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series.