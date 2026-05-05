Invincible VS только вышла, а утечки уже рисуют будущие DLC - с отсылками на Человека-паука

Файтинг Invincible VS вышел совсем недавно, но сообщество уже активно копается в его файлах — и, похоже, не зря. В сети появились утечки, раскрывающие возможный состав будущих DLC-персонажей и даже неожиданные кросс-отсылки.
Судя по найденным данным, разработчики из Quarter Up готовят целый набор героев из вселенной «Непобедимого»: от Близнецов Маулеров до Ангстрома и Диносауруса. Часть из них уже давно просили фанаты, так что такой выбор выглядит логичным и даже осторожным — без лишнего риска.
Но куда интереснее другая деталь. В утечках фигурирует Агент Спайдер — версия Человека-паука из сериала "Неуязвимый". И здесь игра, похоже, начинает тонко шутить с фанатами поп-культуры. Особенно с учётом того, что Омни-Мэна снова озвучивает Дж. К. Симмонс, известный по роли Джей Джоны Джеймсона.
Одна из реплик персонажа практически дословно повторяет знаменитые тирады редактора Daily Bugle о «угрозе обществу». Это уже не просто пасхалка, а довольно изящный мета-юмор, который работает сразу на нескольких уровнях — редкость для жанра файтингов.
Конечно, к подобным утечкам стоит относиться осторожно: наличие файлов ещё не гарантирует релиз контента. Но в индустрии это давно привычная практика — вспомнить хотя бы datamining в играх от NetherRealm.
На мой взгляд, если информация подтвердится, Invincible VS может получить именно то, что удерживает подобные проекты на плаву — регулярные, но при этом фан-сервисные обновления. А лёгкая самоирония с отсылками к Человек-паук только добавляет игре характера, которого многим конкурентам как раз не хватает.
Лучше бы конечно гостевых из Image Comics. Помимо Спауна там есть примечательные героиня Клинка Ведьм или тот же Джеки Эстакадо из The Darksness