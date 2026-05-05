Invincible VS только вышла, а утечки уже рисуют будущие DLC - с отсылками на Человека-паука

Файтинг Invincible VS вышел совсем недавно, но сообщество уже активно копается в его файлах — и, похоже, не зря. В сети появились утечки, раскрывающие возможный состав будущих DLC-персонажей и даже неожиданные кросс-отсылки.

Судя по найденным данным, разработчики из Quarter Up готовят целый набор героев из вселенной «Непобедимого»: от Близнецов Маулеров до Ангстрома и Диносауруса. Часть из них уже давно просили фанаты, так что такой выбор выглядит логичным и даже осторожным — без лишнего риска.

Но куда интереснее другая деталь. В утечках фигурирует Агент Спайдер — версия Человека-паука из сериала "Неуязвимый". И здесь игра, похоже, начинает тонко шутить с фанатами поп-культуры. Особенно с учётом того, что Омни-Мэна снова озвучивает Дж. К. Симмонс, известный по роли Джей Джоны Джеймсона.

Одна из реплик персонажа практически дословно повторяет знаменитые тирады редактора Daily Bugle о «угрозе обществу». Это уже не просто пасхалка, а довольно изящный мета-юмор, который работает сразу на нескольких уровнях — редкость для жанра файтингов.

Конечно, к подобным утечкам стоит относиться осторожно: наличие файлов ещё не гарантирует релиз контента. Но в индустрии это давно привычная практика — вспомнить хотя бы datamining в играх от NetherRealm.

На мой взгляд, если информация подтвердится, Invincible VS может получить именно то, что удерживает подобные проекты на плаву — регулярные, но при этом фан-сервисные обновления. А лёгкая самоирония с отсылками к Человек-паук только добавляет игре характера, которого многим конкурентам как раз не хватает.