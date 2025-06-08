Invincible VS - жестокий файтинг по мотивам комикса Роберта Киркмана анонсирован на Xbox Games Showcase

На недавнем Xbox Games Showcase была представлена игра Invincible VS — динамичный файтинг 3 на 3, основанный на популярном комиксе и анимационном сериале Роберта Киркмана. Разработчиком выступает студия Quarter Up, а издателем — Skybound Games. Релиз запланирован на 2026 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, с поддержкой Xbox Cloud для стриминга.
В трейлере показаны герои, такие как Omni-Man, Invincible, Atom Eve, Thula и Bulletproof, участвующие в яростных и разрушительных боях, точно передающих атмосферу оригинального произведения. По словам разработчиков, игра будет сочетать жестокость и высокий адреналин, характерные для серии.
Invincible — это история Марка Грейсона, подростка и сына самого сильного супергероя Земли, Омни-Мэна. Балансируя между школьной жизнью и супергеройскими обязанностями, он сталкивается с темной стороной наследия отца. Сериал на Prime Video славится зрелым сюжетом и напряжёнными боями, и теперь поклонники смогут пережить это и в игре.
В ближайшие дни команда Quarter Up обещает раскрыть больше подробностей о геймплейе и особенностях Invincible VS.
Бюджетный рескин Marvel vs Capcom под хайповую франшизу, залитый кетчупом для рейтинга 17+. Сервера опустеют через месяц, скриньте.
Какую-то мутную муть показывают на выставке. Где шестая FH и шестые Свитки?
Тормазнутый геймплей из девяностых, в это мы играем
ну и го8но в начале хоть мультик был надо было игру не показывать
Ролик неплохой, сама игра вообще мимо.
Интересно как долго он продержится
Три вилтрумита против этих бомжей?
эд бун - щяс за щёку прям взял.
Этот анонс мог сделать мой день. Уже когда анонсер вдруг сказал "WORLD FUCKING PREMIER" я по-хорошему напрягся, ибо до этого такого вроде бы не было.
Когда начался ролик с мультяшным стилем я, честно говоря, не знал чего и ждать. Однако буквально сразу начался референс к той самой последовательности моментов из конца первого сезона и я, на вдохе, сказал сам себе: "Да не может быть!..."
БУМ! В следующую секунду показывают Неуязвимого и Омни-мэна (который одет как вилтрумит) и я уже ору "О БОЖЕ, НАКОНЕЦ-ТО ИГРА ПО НЕУЯЗВИМОМУ!!!!!!!!!" В голове уже рисуется проект с открытым миром аля Batman Arkham не-Asylum или Marvel's Spider Man с расчленёнкой мирного населения и разрушениями зданий. Внезапно появляется вера в Майков, мол "Вот оно! Вот он, совершенно не соевый, оригинальный проект про супергероев который покажет мощь Xbox!"
...и буквально через десять секунд я понимаю, что это грёбанный файтинг...
Как говорится, моё разочарование было неизмеримо, а мой день был безнадёжно испорчен. Просрать ТАКОЙ потенциал для игры по такой известной в последние годы франшизе (особенно на волне популярности других супергеройских игр)... Такой проект вполне мог стать "той самой" супергеройской игрой от Майков - но нет. Файтинг.
Даже финальная "one more thing" про очередную корейскую калофдьюти вместо ожидаемого очередного тизера/трейлера шестых "Свитков" меня так не разочаровала, просто ещё раз пнула и так уже мёртвую веру в Майков.
Тьфу на тебя, Филька!