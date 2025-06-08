Invincible VS - жестокий файтинг по мотивам комикса Роберта Киркмана анонсирован на Xbox Games Showcase

На недавнем Xbox Games Showcase была представлена игра Invincible VS — динамичный файтинг 3 на 3, основанный на популярном комиксе и анимационном сериале Роберта Киркмана. Разработчиком выступает студия Quarter Up, а издателем — Skybound Games. Релиз запланирован на 2026 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, с поддержкой Xbox Cloud для стриминга.

В трейлере показаны герои, такие как Omni-Man, Invincible, Atom Eve, Thula и Bulletproof, участвующие в яростных и разрушительных боях, точно передающих атмосферу оригинального произведения. По словам разработчиков, игра будет сочетать жестокость и высокий адреналин, характерные для серии.

Invincible — это история Марка Грейсона, подростка и сына самого сильного супергероя Земли, Омни-Мэна. Балансируя между школьной жизнью и супергеройскими обязанностями, он сталкивается с темной стороной наследия отца. Сериал на Prime Video славится зрелым сюжетом и напряжёнными боями, и теперь поклонники смогут пережить это и в игре.

В ближайшие дни команда Quarter Up обещает раскрыть больше подробностей о геймплейе и особенностях Invincible VS.