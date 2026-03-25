Каменная мощь в деле: в Invincible VS добавили Титана перед релизом

Издатель Skybound Games и разработчики из Quarter Up раскрыли нового бойца для Invincible VS — им стал Титан. Персонаж войдёт в стартовый ростер из 18 героев, доступных на запуске командного файтинга формата «три на три».

Титан — не просто криминальный босс, а лидер со своим кодексом чести. После захвата власти он использует влияние ради защиты семьи и города, даже если его методы выходят за рамки закона. Его ключевая способность — «каменная кожа», позволяющая покрывать тело прочной оболочкой, значительно повышая силу и выносливость.

В бою Титан выступает как универсальный персонаж. Благодаря суперброне он способен выдерживать атаки, контролировать дистанцию и навязывать сопернику темп, а затем переходить в мощное наступление с серией разрушительных ударов.

Релиз Invincible VS состоится 30 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Перед этим игроки смогут опробовать проект в открытой бете, которая пройдёт с 9 по 11 апреля.