Конквест выходит на арену: авторы Invincible VS показали нового бойца и даты беты

Компания Skybound Games представила новый геймплейный трейлер файтинга Invincible VS, посвящённый Конквесту — одному из самых опасных антагонистов вселенной Непобедимый. Персонаж станет уже 18-м бойцом в ростере и предложит игрокам агрессивный, разрушительный стиль боя.

В ролике демонстрируются мощные атаки героя и его безжалостная манера ведения схватки, которую разработчики описывают как «жестокое веселье».

Одновременно студия объявила даты открытого бета-теста для консолей — он пройдёт с 9 по 11 апреля 2026 года. Полноценный релиз на PlayStation 5 намечен на 30 апреля.

Игроки, оформившие предзаказ, получат бонусный скин «Непобедимый в нулевом костюме». Владельцам Deluxe-издания также откроется доступ к годовому пропуску с дополнительными персонажами, включая Юниверсу и Бессмертного.