Омни-мэн выходит на арену: в Invincible VS появился главный антагонист комикса

На EVO 2025 разработчики из Quarter Up и издатель Skybound представили нового бойца файтинга Invincible VS — им стал не кто иной, как Омни-мэн. Один из ключевых персонажей вселенной «Неуязвимого» наконец-то официально подтверждён в ростере и сразу показал себя в действии в эффектном трейлере.

Хотя Омни-мэн давно стал лицом франшизы и отцом главного героя, его участие в Invincible VS до сих пор держалось в секрете. Анонс на EVO стал настоящим сюрпризом для фанатов, впервые увидевших его в игровом бою.

Судя по трейлеру, Омни-мэн — тяжеловес с акцентом на силовые атаки. Он сражается в типичной для себя манере: мощными ударами голыми руками, не жалея ни врагов, ни архитектуру вокруг. Его стиль ближе к «танку»: атаки медленнее, но их урон компенсирует всё. Особенно впечатляют добивания — один из спецприёмов заканчивается тем, что он буквально протаскивает соперника сквозь несколько зданий. Всё выполнено в духе жестокой эстетики оригинального комикса.

Также стало известно, что голос Омни-мэн снова подарит Дж. К. Симмонс — актёр, озвучивший персонажа в анимационном сериале. Это придаст файтингу ещё больше аутентичности.

Invincible VS — это жёсткий таг-тим файтинг 3 на 3, вдохновлённый классикой жанра, но при этом визуально и стилистически опирающийся на комикс Роберта Киркмана.