Пауэрплекс ворвётся в Invincible VS - новый боец с разрушительными электроатаками

Издатель Skybound Games и студия Quarter Up объявили о появлении Пауэрплекса в файтинге «три на три» Invincible VS. Персонаж станет одним из доступных бойцов на релизе.

Пауэрплекс, он же Скотт Дюваль, — бывший учёный GDA, ставший злодеем после гибели сестры и племянницы во время разрушения Чикаго. В трагедии он винит Инвинсибла и одержим жаждой мести. Его способность преобразовывать кинетическую энергию в электричество делает героя крайне опасным противником.

В игре Пауэрплекс специализируется на дальнем бою: он контролирует дистанцию с помощью электрических воздушных атак, сохраняет давление на соперника и способен проводить жёсткие комбо благодаря высокой мобильности.

Релиз Invincible VS состоится 30 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC.