По слухам, в команде разработчиков Invincible VS прошли увольнения - рабочие места потеряли около 75% сотрудников

По сообщениям, разработчик игры Invincible VS, студия Quarter Up, столкнулась с волной увольнений после того, как файтинг о супергероях получил средние отзывы после выхода.

По данным издания This Week in Videogames, студия Quarter Up, разработавшая файтинг Invincible VS, могла сократить около 75% сотрудников — примерно 35 человек из команды численностью около 50 специалистов. Сокращения якобы проходили в две волны: небольшая часть сотрудников была уволена в июне, а основная масса — в июле.

Причиной, предположительно, стали результаты Invincible VS: игра получила смешанные отзывы, а один из бывших сотрудников заявил, что проект мог не оправдать ожиданий, из-за чего у студии не оказалось бюджета для сохранения команды. При этом Skybound Entertainment пока не подтвердила количество увольнений.

Несмотря на сокращения, оставшаяся команда, судя по всему, должна продолжить поддержку Invincible VS и выпустить запланированный первый набор DLC. В дальнейшем судьба самой Quarter Up остаётся неопределённой.

Компания Skybound Entertainment, продюсер The Walking Dead и Invincible, запустила Quarter Up в 2025 году. Как первая собственная игровая студия Skybound, Quarter Up выпустила дебютную игру — файтинг 3 на 3 Invincible VS. Игра вышла в апреле 2026 года и получила смешанные отзывы, но к маю 2026 года достигла отметки в 1 миллион игроков.