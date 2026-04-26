Показали трейлер сюжетного режима Invincible VS

Перед релизом Invincible VS разработчики из Quarter Up показали новый трейлер, посвящённый сюжетному режиму. История будет альтернативной версией «Неуязвимого», над ней работали Robert Kirkman и Helen Lee: в центре Омни-мэн, который хочет захватить Землю, а против него выступают разные герои, включая Сесила Стедмана.

На старте в игре будет 18 персонажей, а позже добавят новых через DLC — летом появятся Универса и Бессмертный. Релиз состоится 30 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, без русской локализации.