Invincible VS 30.04.2026
Экшен, Мультиплеер, Файтинг
5.8 41 оценка

Приключения героев продолжаются: Quarter Up выпустила хвалебный ролик сокрушительного файтинга Invincible VS

Разработчики из Quarter Up (внутренняя студия издательства Skybound Entertainment) сообщили об успешном релизе файтинга Invincible VS, который уже вышел на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В честь этого события был опубликован специальный трейлер с похвалами критиков, где помимо восторженных отзывов можно увидеть внушительные кадры геймплея.

Проект представляет собой 2D-файтинг с динамичными поединками 3 на 3, вдохновлённый лучшими образцами жанра — Marvel vs. Capcom и Dragon Ball FighterZ. В трейлере можно разглядеть зрелищные спецприёмы каждого бойца, разрушительные комбо, сражения на масштабных аренах и фирменные «коронки» персонажей. Разработчики подчёркивают, что каждый участник драки ведёт себя аутентично вселенной, а геймплей сочетает кровавую жестокость и высокую соревновательность.

Ключевые достоинства игры, которые выделяют рецензенты:

  • Интуитивное управление и система боя — новички легко входят в курс дела, но глубина механик оставляет простор для мастерства.
  • Визуальный стиль в духе стоп-моушн — он идеально имитирует графику оригинального анимационного сериала.
  • Оригинальная сюжетная кампания от сценаристов мультсериала, рассказывающая альтернативную историю вторжения Вильтрумитов, а также появление новой героини Universa.

Разработчики подтверждают, что это только начало. Для игры анонсирован «Годовой абонемент на персонажей» (Year 1 Character Pass), в состав которого войдут как минимум Universa (Универса) и The Immortal (Бессмертный). Ходят слухи и о других бойцах, которые пополнят основной состав из 18 персонажей. Quarter Up обещает раскрыть конкретные планы по выпуску новых героев и дальнейшей поддержке уже в начале лета 2026 года.

