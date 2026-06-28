Разработчики Invincible VS хотят кроссовер с Mortal Kombat - и уже назвали Скорпиона идеальным гостем

Авторы Invincible VS заявили, что открыты к появлению гостевых персонажей из других франшиз, и одной из самых желанных для них коллабораций стала бы Mortal Kombat. По словам разработчиков, кровавый и жестокий стиль обеих вселенных отлично сочетается, что делает такой кроссовер вполне логичным.

Об этом рассказали геймдиректор Дэйв Холл и ведущий боевой дизайнер Бау Баутиста во время Evo 2026. Они отметили, что для них важно, чтобы приглашённые бойцы органично вписывались в атмосферу Invincible VS. Именно поэтому идея персонажей вроде Скорпиона сразу вызвала у команды энтузиазм.

Разработчики отдельно подчеркнули, что комиксы Invincible и без того известны множеством кроссоверов, поэтому подобные появления не противоречат духу оригинала. Более того, Mortal Kombat уже пересекалась с этой вселенной — в Mortal Kombat 1 одним из гостевых персонажей стал Омни-Мэн.

Помимо возможных коллабораций, команда также рассказала о планах на будущее. Авторы пообещали расширять одиночный контент, добавлять новые механики персонажам и внимательно следить за отзывами сообщества. По словам студии, сейчас их главная цель — укрепить фундамент игры и постепенно развивать её в долгосрочной перспективе.