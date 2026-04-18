Разработчики Invincible VS усилят наказания за "rage quit" после беты

Создатели файтинга Invincible VS рассказали, как собираются бороться с игроками, которые покидают матчи в раздражении. После завершения открытого бета-теста команда признала, что во время ранговых боёв столкнулась с настоящей «волной rage quit».

По словам разработчиков, в финальной версии игры выход из рангового матча будет иметь последствия. Игроки, которые отключатся во время боя, будут терять очки лиги, что должно снизить количество подобных ситуаций.

Кроме того, команда рассматривает дополнительные меры. Среди них — ограничение доступа к рейтинговым матчам для тех, кто часто покидает игры, а также внедрение временных блокировок. Эта система разрабатывается совместно с сервисом Quarter Up и может появиться уже в первом крупном патче после релиза.

Разработчики также признали, что бета-тест был в первую очередь ориентирован на проверку рейтинговой системы, из-за чего некоторым игрокам, особенно новичкам жанра файтингов, было сложно спокойно изучать игру. В будущем команда планирует уделить больше внимания режимам, позволяющим осваиваться без давления соревновательных матчей.

Помимо борьбы с rage quit, студия сообщила о ряде технических улучшений. В частности, были исправлены ошибки, вызывавшие вылеты клиента, а также уменьшено количество «призрачных» игроков в очередях матчмейкинга.

Релиз Invincible VS запланирован на 30 апреля, а до выхода разработчики обещают раскрыть ещё несколько персонажей из финального ростера.