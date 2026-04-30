Руководители Skybound рассказали о разработке Invincible VS и отказе от издания независимых игр

Компания Skybound Entertainment меняет свою стратегию на игровом рынке. В недавнем интервью руководители компании Дэвид Алперт и Джон Голдман сообщили, что студия сворачивает направление издания сторонних независимых игр, чтобы сосредоточиться на собственных франшизах. Основное внимание теперь уделяется проектам по вселенным The Walking Dead и Invincible. Ранее издательский отдел компании выпустил ряд проектов за последние 5 лет, однако запуск новых брендов оказался слишком сложным процессом. Алперт отметил, что у них было больше неудач, чем успехов.

На этой неделе Skybound выпускает крупный соревновательный файтинг Invincible VS. Разработкой занимается новая внутренняя студия Quarter Up, в состав которой вошли бывшие сотрудники команды Double Helix, известные по перезапуску Killer Instinct в 2013 году. Алперт и Голдман рассказали, что этот жанр требует огромных затрат, и им приходится конкурировать с гигантами уровня Street Fighter и Mortal Kombat. Однако создатели рассчитывают привлечь фанатов мультсериала в возрасте 20 лет, которые еще не играли в 20 предыдущих частей других файтингов. Для создания качественного продукта к работе также привлекли сценаристов анимационного шоу.

В прошлом Skybound уже сталкивалась с неудачными адаптациями своих комиксов. Дэвид Алперт признался, что некоторые игры по The Walking Dead, созданные сторонними телевизионными партнерами, получились ужасными. Успеха добивались лишь те проекты, которые точно следовали духу оригинала, как это было с сюжетной игрой от студии Telltale. Теперь основатели планируют лично контролировать качество каждого продукта, чтобы не наносить вред репутации франшизы, запущенной 23 года назад.

Говоря об истории компании, авторы вспомнили 2001 год, когда в киноиндустрии никто не верил в успех подобных адаптаций, а корпорация Sony даже отказалась покупать компанию Marvel за 15 млн долларов. Теперь же у Skybound готов план развития на ближайшие 5 лет. Помимо зомби и супергероев, руководители видят большой потенциал в вампирах. Следующим крупным проектом может стать адаптация их успешной аудиодрамы Impact Winter, по мотивам которой уже готовится сериал для сервиса Netflix. По мнению Джона Голдмана, вампирская тематика будет пользоваться у геймеров не меньшей популярностью, чем истории о ходячих мертвецах.