Сесиль Стедман в действии: показан геймплей нового бойца Invincible VS

Разработчики файтинга Invincible VS, основанного на популярном анимационном сериале Amazon, представили новый ролик, посвящённый Сесилю Стедману. После демонстрации Омни-Мэна в августе пришло время для персонажа, который предпочитает точность и стратегию грубой силе.

Сесиль выделяется среди бойцов тем, что активно использует огнестрельное оружие — редкость для жанра файтингов, где акцент обычно делается на ближний бой. Его стиль строится на точечных выстрелах из мощной пушки, которыми он подбрасывает противников в воздух, а затем завершает атаку серией быстрых ударов. Такой подход делает героя особенно опасным на дистанции и позволяет держать контроль над ареной.

Invincible VS создаётся студией, в состав которой входят разработчики, работавшие над легендарным Killer Instinct 2013 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году, а уже в этом году планируется проведение закрытого альфа-теста.