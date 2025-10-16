Сесил Стедман выходит на ринг - создатели Invincible VS объяснили неожиданное появление героя

Разработчики файтинга Invincible VS представили новый геймплейный трейлер, в котором на арену выходит Сесил Стедман — один из ключевых персонажей вселенной Invincible. Поклонников удивило, что в игру добавили героя, не обладающего никакими сверхспособностями. Однако студия объяснила, почему этот выбор оказался вполне логичным.

По словам команды, Сесил — знаковая фигура сериала, и его исключение выглядело бы странно. Вместо сверхсил он использует целый арсенал огнестрельного оружия, гаджетов и дронов поддержки, превращая бой в стратегическое сражение. Разработчики отметили, что хотели добавить персонажа с «человеческим» подходом к битве — и таким образом разнообразить боевой состав, где доминируют супергерои и монстры.

Invincible VS создаётся студией, в которой трудятся ветераны, участвовавшие в разработке Killer Instinct (2013). Игра основана на популярном анимационном сериале от Amazon и выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году.

Закрытое альфа-тестирование стартует уже в этом году, и фанаты могут подать заявку на участие через официальный сайт проекта. Похоже, даже без суперсил Сесил Стедман способен устроить настоящий хаос на арене.