Invincible VS 30.04.2026
Экшен, Мультиплеер, Файтинг
Состоялся релиз Invincible VS - динамичного файтинга по вселенной "Неуязвимого"

Состоялся релиз Invincible VS на PC и консолях текущего поколения, предлагая поклонникам вселенной «Неуязвимого» новый способ погрузиться в знакомый мир через формат соревновательных поединков.

Invincible VS — это динамичный файтинг, созданный по мотивам вселенной «Неуязвимого», автором которой является Роберт Киркман. Проект переносит известных персонажей франшизы со страниц комиксов в формат зрелищных боёв с упором на скорость и разрушения.

Игрокам предстоит сражаться за знакомых героев и антагонистов, включая Марка Грейсона и Омни-Мэна. Разработчики сделали акцент на кинематографичности поединков, проработанных анимациях и визуальном стиле, вдохновлённом оригинальным произведением.

Геймплей сочетает классические элементы жанра файтингов с современными механиками, предлагая как одиночные режимы, так и мультиплеерные сражения. Особое внимание уделено динамике боёв и взаимодействию с окружением.

Геральт Батькович

Выглядит убого, анимации отвратительные, о каких проработанных анимациях идёт речь непонятно

