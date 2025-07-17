Сверхсилы, кровь и арены на Луне: разработчики Invincible VS ответили на отзывы фанатов в новом видео

Студия Quarter Up и издатель Skybound Entertainment продолжают активно продвигать свой амбициозный файтинг Invincible VS, основанный на популярном анимационном сериале от Amazon. На этот раз разработчики выпустили новое видео, в котором показали свежие геймплейные кадры и дали слово не только геймерам, но и видным представителям файтингового сообщества.

В ролике известные энтузиасты жанра делятся первыми впечатлениями от проекта. Стример Максимилиан Дуди, хорошо знакомый поклонникам файтингов, отметил впечатляющую визуальную часть и яркую подачу Invincible VS. Его особенно зацепили «уровни мощности» персонажей и зрелищность боев:

«Сначала я подумал, что это обычная командная игра, — признался он, — но потом все вокруг начало взрываться, а арены заливаться кровью. Это настоящий визуальный шок».

Также в ролике появился Kizzie Kay, организатор известных турниров вроде CEO и Frosty Faustings, и Майкл Квон, комментатор и один из лидеров сообщества. Оба подчеркнули, что разработчикам удалось точно передать дух сериала Invincible. Квон заявил:

«Первый эпизод шоу оставил у всех челюсти на полу. И тут они делают из этого игру. Мы просто сказали: «Да вы шутите, это реально работает!»»

Дэйв Холл, геймдиректор Invincible VS, также выступил в видео и поделился творческим подходом команды. Он рассказал, что для адаптации комикса и сериала в игровой формат важны масштаб и разрушительность.

По его словам, игроки смогут запускать противников в стратосферу, сражаться на разных аренах, включая космос, и применять оверкилы — фирменные ультимативные добивания, полные гипервизуального насилия:

«Когда ты сражаешься с другим супергероем, обычные удары не работают. Иногда, чтобы победить, нужно просто оторвать голову — буквально».

Интересно, что одной из ключевых особенностей Invincible VS стала возможность реализовать то, что в других файтингах считается рискованным. Об этом говорит разработчик Рипал Парбу:

«Большинство файтингов — это повторение проверенных решений. Уйдешь в сторону — и получишь волну критики от ностальгирующих фанатов. Но у нас — чистый лист. Мы можем позволить себе всё: и перестроение механик, и визуальные эксперименты».

Помимо комментариев участников сообщества и команды разработчиков, видео наполнено экшеном: зрители увидели разнообразных персонажей, продуманные боевые стили и разрушение арен. Это уже второй подобный ролик, дополняющий июньское закулисное видео, где также поднимались темы геймдизайна и адаптации оригинального материала.

Invincible VS была официально представлена на Xbox Games Showcase 2025 и сразу вызвала интерес благодаря не только лицензии на популярный сериал, но и смелому визуальному стилю. Точная дата релиза пока не объявлена, но игра уже подтверждена для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Если верить отзывам первых тестеров и энтузиастов файтингов, Invincible VS может стать не просто фан-сервисом, а новым ударом по жанру — в хорошем смысле.