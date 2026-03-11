"Ты там выигрываешь, сынок?" В апреле пройдёт открытая бета файтинга Invincible VS

Компания Skybound Entertainment объявила даты открытого бета-тестирования файтинга Invincible VS. ОБТ пройдет с 9 по 11 апреля и будет доступно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S. Полноценный релиз игры намечен на 2026 год, также проект готовится к выходу на ПК.

Игра основана на популярном комиксе Invincible, созданном Роберт Киркман. Разработкой занимается внутренняя студия Skybound — Quarter Up.

Одновременно с объявлением тестирования авторы выпустили новый трейлер, в котором обыграли известный интернет-мем «Ты там выигрываешь, сынок?». В ролике также представили нового бойца — Аллен Чужой с планеты Юнопа. Персонаж известен своей силой и саркастичным чувством юмора: он легко превращает противников в объект насмешек, подкрепляя слова мощными ударами.

В трейлере показан игровой процесс за Аллена. При этом в игре персонажа озвучивает не Сет Роген, который исполнял роль героя в анимационном сериале.

Согласно концепции, Invincible VS предложит командные сражения формата 3 на 3 с жесткими и зрелищными боями. Во время открытой беты игрокам будет доступно 10 персонажей, включая главного героя — Марк Грейсон, более известного как Непобедимый.