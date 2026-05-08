Invincible VS 30.04.2026
Утечки Invincible VS раскрыли планы на годы вперёд - разработчики выбрали неожиданно честную реакцию

butcher69 butcher69

Создатели Invincible VS впервые публично прокомментировали масштабные утечки, которые буквально вскрыли внутренности файтинга спустя короткое время после релиза. Датамайнеры получили доступ к файлам игры и раскрыли не только будущих DLC-персонажей, но и контент, предположительно рассчитанный сразу на несколько сезонов поддержки.

Студия не стала делать вид, что ничего не произошло. Напротив — разработчики признали, что ознакомились со сливами, и фактически подтвердили их подлинность. Правда, авторы отдельно подчеркнули: найденные материалы представляют собой ранние версии контента и не отражают финальное качество игры. По их словам, многие элементы находятся в незавершённом состоянии.

Особенно показательной стала фраза о том, что «эффект неожиданности уже невозможно вернуть». Это редкий случай, когда команда не пытается агрессивно бороться с сообществом или массово удалять обсуждения, а предпочитает открытый диалог с игроками. На фоне индустрии, где издатели обычно реагируют на утечки молчанием или угрозами, такой подход выглядит неожиданно живым и даже немного самоироничным.

Тем временем инсайдеры уже успели раскрыть ещё двух предполагаемых бойцов первого сезона — Ангстрома Леви и Agent Spider. Но вместо паники разработчики продолжают публиковать мемы, рабочие материалы и обещают показать полноценный геймплей новых персонажей уже летом.

Похоже, Invincible VS теперь делает ставку не на секретность, а на доверие аудитории. И, судя по реакции фанатов, это может оказаться куда более выигрышной стратегией.

Маслохищник

Папаша против сынка

FairUlu

Выпустим, но это не точно (с) честная позиция

jax baron

и правильно так долго интерес держать будут

