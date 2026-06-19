Юниверса ворвалась в Invincible VS: новый боец делает ставку на контроль арены и лишает соперников ресурсов

Студия Quarter Up представила новый геймплейный трейлер Invincible VS, посвящённый Юниверсе — одной из двух героинь, которые пополнят ростер файтинга уже 30 июня вместе со стартом первого сезона контента.

Судя по опубликованным кадрам, Юниверса заметно отличается от большинства персонажей игры и делает ставку на контроль пространства. Её ключевой особенностью стала способность проводить атаки и захваты на значительной дистанции, одновременно истощая шкалу Boost Gauge противника. Это может серьёзно ограничивать возможности соперника и менять ход поединка в затяжных матчах.

Ещё одним важным инструментом героини стали электрические сферы. Юниверса способна размещать их на арене и направлять в сторону врага, создавая дополнительное давление и вынуждая оппонентов постоянно следить за своим позиционированием. Кроме того, персонаж обладает защитной способностью в виде энергетического поля, которое на короткое время полностью блокирует вражеские снаряды. Такая комбинация атакующих и оборонительных приёмов делает её одним из самых необычных бойцов в текущем составе игры.

Релиз Юниверсы состоится одновременно с появлением Бессмертного. Оба персонажа станут частью масштабного обновления, которое разработчики уже называют крупнейшим патчем в истории Invincible VS. Помимо новых бойцов, игроки рассчитывают увидеть дополнительные балансные изменения и улучшения игрового процесса.

Invincible VS представляет собой жестокий командный файтинг, основанный на вселенной комиксов и анимационного сериала «Неуязвимый». Проект делает ставку на зрелищные супергеройские сражения с высоким уровнем жестокости и разрушений, сохраняя узнаваемую атмосферу оригинального произведения.

Выход Юниверсы и Бессмертного станет первым крупным пополнением ростера после релиза игры и может заметно повлиять на соревновательную мету, особенно если представленные в трейлере механики сохранят свою эффективность в реальных матчах.