Авторы inZOI объяснили, почему перенесли версию для PS5 - дело не только в оптимизации

Разработчики из inZOI Studio раскрыли причины переноса версии inZOI для PlayStation 5. По словам команды, дополнительное время потребовалось не просто на техническую оптимизацию, а на полноценную адаптацию игры под консольный формат.

Студия объяснила, что существующий интерфейс создавался прежде всего для клавиатуры и мыши, поэтому его приходится практически заново перерабатывать для комфортного управления с геймпада. Это касается навигации по меню, взаимодействия с элементами интерфейса и общего пользовательского опыта.

Кроме того, разработчики хотят задействовать возможности контроллера DualSense, чтобы консольная версия отличалась от ПК-релиза не только способом управления, но и ощущениями от игрового процесса.

«Мы поняли, что нам нужно больше времени. Мы не хотим просто воссоздать ПК-версию на PlayStation 5 один в один — наша цель заключается в том, чтобы игра ощущалась естественно и была полностью адаптирована для консольной аудитории».

Авторы подчеркнули, что стремятся выпустить версию, которая будет учитывать особенности платформы, а не станет обычным портом существующей сборки.