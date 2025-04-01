Для inZOI будут активно выпускать патчи. Разработчики опровергли слухи о длительном отпуске

Недавнее обращение геймдиректора inZOI заставило игроков забеспокоиться. Некоторые решили, что в ближайшее время обновлений не будет.

Создатель inZOI в Discord решил прояснить ситуацию — разработчики просто использовали не самую удачную формулировку, подразумевался отдых на пару дней:

Мы заметили беспокойство в сообществе по поводу "короткого перерыва", упомянутого в моём недавнем благодарственном письме игрокам. Для ясности, "короткий перерыв" команды inZOI был всего лишь двумя днями отпуска. Приносим извинения за то, что вызвали беспокойство нашей расплывчатой формулировкой.

Также он рассказал, что ждёт inZOI дальше — авторы намерены оперативно выпускать патчи с исправлениями:

Как объяснялось в нашей онлайн-презентации, изначально мы планировали обновления контента для inZOI примерно раз в два месяца в период раннего доступа. Однако, учитывая дух раннего доступа — завершение игры вместе с вами — мы намерены быстро применить исправления для выявленных проблем, выпуская патчи в течение апреля. Эти краткосрочные обновления меньше по масштабу по сравнению с крупными обновлениями, но мы ожидаем, что более быстрое развёртывание контента и более оперативное включение отзывов окажут более положительное влияние на ваш игровой опыт. Кроме того, всякий раз, когда мы выявляем критические проблемы, мы планируем продолжать решать их с помощью патчей. Как уже упоминалось, мы хотим оставаться верными своим словам о том, что не будем прикрываться термином "ранний доступ", и выражать благодарность тем, кто приобрёл игру, продолжая выпускать обновления и поддерживать открытое общение.